تظهر في الأظافر.. علامة خفية تنذر بمرض في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

لا يُدرك الكثير أن مظهر أظافرهم مؤشرا على صحة الجسم، فهي علامة مهمة تُنذر بوجود مشكلات صحية تتطلب الانتباه والعلاج، ونذكر من أهمها أمراض القلب.

بينما تشمل أعراض قصور القلب مثل ضيق التنفس والتعب وسرعة ضربات القلب، لكن تظهر علامة خفية أخرى على أظافرك، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وحذر الطبيب البريطاني كاران راجان، من علامة تظهر على الأظافر تُعرف باسم "مسمار تيري" تشير إلى فشل القلب.

وأوضح راجان، أن مسمار تيري يتميز بتحول الظفر إلى اللون الأبيض مع وجود شريط وردي في الجزء العلوي.

وبالإضافة إلى، يشير أيضا إلى مشكلات صحية خطيرة أخرى مثل تليف الكبد، أو الفشل الكلوي أو قصور القلب الاحتقاني.

ويوضح: "ظفر تيري هو نوع من تغير لون الأظافر يصبح فيه لون قاعدة الظفر باهتا، بينما يظهر شريط رفيع بني أحمر اللون بالقرب من الطرف".

وتابع: "في كثير من الأحيان، تكون أيضا علامة على مرض مزمن، مثل فشل الكبد أو مرض السكري ."

- أسباب حدوثها:

يحدث أظافر تيري نتيجة لوجود عدد أقل من الأوعية الدموية بالقرب من قاعدة الظفر.

وتشمل الأعراض الأخرى لقصور القلب التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

ضيق في التنفس ليلا.

ألم صدر.

خفقان القلب.

التعب.

تورم في الكاحلين والساقين والبطن.

زيادة الوزن.

الحاجة إلى التبول ليلا.

سعال جاف.

انتفاخ البطن.

فقدان الشهية.

الغثيان.

لذا، لا تتردد في استشارة الطبيب إذا لاحظت أي تغيرات في لون أو شكل أو قوام أظافرك.

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