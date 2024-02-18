احذر تجاهلها.. 8 علامات تشير إلى إصابتك بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اكتشاف السرطان مبكرًا يساهم في العلاج سريعا، ووجد استطلاع أجرته شركة YouGov (هي شركة بريطانية دولية متخصصة في أبحاث السوق وتحليل البيانات، ومقرها في المملكة المتحدة) على 2468 شخصًا أن 48% فقط من أولئك الذين عانوا من علامة تحذيرية من السرطان، مثل فقدان الوزن غير المبرر وظهور كتلة جديدة أو غير عادية، ذهبوا إلى الطبيب في غضون نصف عام.

وقالت الدكتورة جولي شارب، رئيسة قسم الصحة في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "قد تعتقد أن الأعراض الرئيسية مثل سعال الدم أو النزيف غير المبرر يصعب تجاهلها، لكن البحث يظهر أن الكثيرين يفعلون ذلك"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

الأعراض الرئيسية التي يجب فحصها قبل الذهاب إلى الطبيب:

دم في البول:

اكتشاف الدم في البول يستدعي تحديد موعد مع طبيبك في أقرب وقت ممكن، لأنه يمكن أن يكون علامة على سرطان المثانة.

تغيرات في عادات الأمعاء:

تعتبر علامة منبهة لسرطان الأمعاء، ويمكن أن تشمل الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد، والتغيرات في اتساق وشكل البراز وكذلك الدم في وعاء المرحاض.

آلام في المعدة وعسر الهضم:

في حين أن مثل هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن التسمم الغذائي أو خلل في المعدة، لكن إذا استمرت هذه العلامات لمدة أربعة أسابيع أو أكثر يجب استشارة الطبيب فورا.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن الألم في الجزء العلوي من بطنك وظهرك، والذي قد يكون أسوأ عند تناول الطعام أو الاستلقاء ويتحسن عندما تميل إلى الأمام، يمكن أن يكون أحد أعراض سرطان البنكرياس.

الدم في البراز:

السبب الأكثر شيوعًا لظهور الدم في البراز هو البواسير، ولكنه قد يكون أيضا علامة على الإصابة بالسرطان.

فقدان الوزن:

إذا لاحظت أنك تبدو أنحف بشكل غير عادي، قد يشير إلى احتمالية الإصابة بسرطانات الأمعاء والرئة والبنكرياس والكلى.

السعال المستمر:

إذا استمرت هذه المشكلة لأكثر من ثلاثة أسابيع، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان الرئة، لذا يجب فحص السعال المستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

كتل غير عادية:

علامة أخرى مهمة يجب فحص جسمك بحثا عنها هي وجود كتلة أو تورم غير عاديـ ويمكنك التحقق من وجود كتل في الثديين أو الخصيتين أثناء الاستحمام.

ألم الظهر:

هناك العديد من الأسباب لآلام الظهر، ولكنها قد تشير أيضا إلى مشكلة صحية خطيرة.

وفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإن الألم في أسفل الظهر أو الحوض أو أسفل البطن يمكن أن يكون من أعراض السرطان.

اقرأ أيضا:

الشعور بالعطش المستمر يكشف إصابتك بـ 5 أمراض خطيرة

سر برودة شهر فبراير عن يناير.. خبير أرصاد يوضح السبب

طعام رخيص الثمن يمنع الالتهابات وارتفاع ضغط الدم.. لن تتوقعه

امرأة تسرق سيارة شرطة.. والمطاردة تنتهي بكارثة

بسبب خطأ طبي.. حرمان 100 امرأة من الأمومة- ماذا حدث؟