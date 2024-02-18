رسالة مدرس تنهي حياة طالبة.. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ألقت الشرطة الهندية القبض على مدرس بمدرسة خاصة في منطقة داكشينا كانادا في كارناتاكا في الهند، بتهمة التحريض على انتحار طالبة بإرسال رسالة مهينة عنها إلى زميل لها.

وبحسب ndtv، أكدت الشرطة أن الفتاة، التي كانت في حالة حرجة بعد أن حاولت الانتحار بتناول السم، توفيت في مستشفى في بنجالورو.

الفتاة دخلت إلى مستشفى في مانجالورو، قبل نقلها إلى مستشفى فيكتوريا في بنجالورو، لتلقي العلاج، لكنها فارقت الحياة.

وألقت الشرطة القبض على مدرس الفنون، بتهمة التحريض على الانتحار، حيث ورد أن الفتاة اتخذت هذه الخطوة بسبب الإهانة بعد أن أرسل المعلم رسالة سيئة النية عنها إلى طالب آخر.

وسجلت الشرطة القضية ويجرى التحقيق في الواقعة.

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