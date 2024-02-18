دراسة: تناول القهوة يقلل من الإصابة بسرطان الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف فريق بحث هولندي وجود ترابط بين تناول القهوة ومخاطر الوفاة بسرطان الأمعاء.

كما أن استهلاك القهوة يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء (القولون والمستقيم).

وأوضحت دراسة حديثة أجريت في جامعة فاغينينغن، أن القهوة تؤثر أيضا على تطور المرض، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وسأل الباحثون 1719 مريضا حول نمط حياتهم وكمية القهوة التي يشربونها.

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين يشربون أكثر من 4 أكواب يوميا لديهم فرصة أقل للانتكاس بنسبة 37% مقارنة بالذين يشربون أقل من كوبين يوميا.

علاوة على ذلك، كان معدل الوفيات أدنى بين الذين تناولوا ما بين 3 و5 أكواب يومياً.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2020، إلى حدوث أكثر من 1.9 مليون حالة جديدة من سرطان القولون والمستقيم، وأكثر من 930 ألف حالة وفاة بسبب هذا السرطان في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أن متوسط العمر المتوقع بعد التشخيص آخذ في الازدياد، إلا أن هذا السرطان ينتكس بنسبة 20% إلى 30%، ما دفع إلى إجراء دراسات مكثفة حول العلاقة بين التغذية وعوامل نمط الحياة الأخرى.

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