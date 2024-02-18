باحثون يكشفون عن أداة جديدة تتنبأ بخطر متلازمة الإرهاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا عن أداة جديدة تساعد على تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإرهاق قبل أن يزداد ويصل إلى مرحلة يعجز فيها الجسم والدماغ عن أداء المهام.

ويطلق على الأداة اسم "أداة تقييم الإرهاق (BAT)"، وهي عبارة عن مجموعة من الاستبيانات، في دراسة شملت 500 عامل نرويجي، وقدمت نتائج لفعاليتها في الكشف عن العلامات المبكرة للحالة، بحسب موقع الجامعة النرويجية.

وتركز أفضل التقنيات المتاحة على 4 مجموعات رئيسية من عوامل الخطر: الإرهاق، والابتعاد العقلي، والضعف الإدراكي، والضعف العاطفي، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وفي الوقت الحالي، لا يوجد معيار دولي لتقييم الإرهاق، مما يجعل تطوير أفضل التقنيات المتاحة خطوة مهمة إلى الأمام، لتفادي تأثيراته السلبية على العمل وعلى الحياة الشخصية.

ومن أهم العلامات التي تشير إلى تعرض الشخص لخطر الإرهاق، والاحتراق، وجود متطلبات وضغوط في العمل تبدو مستعصية على الحل، إلى جانب مجموعة من الأعراض خلال الأسابيع الأخيرة.

وتتضمن هذه الأعراض: الشعور بالإرهاق الذهني في العمل. وتراجع الشعور بالحماس. وصعوبة التركيز أثناء العمل. والمبالغة في رد الفعل في العمل دون قصد.

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