3 وصفات لطهي أجنحة الدجاج.. حضريها بنصف كيلو فقط

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أجنحة الدجاج وصفة اقتصادية وموفرة يمكنك طهيها في البيت بسهولة، وفري في الميزانية وحضري وجبتك المفضلة من الدجاج بكيلو واحد فقط أو نصف كيلو، بأكثر من طريقة للاستمتاع بصوص غني من المكونات اللذيذة، وفيما يلي طريقة عمل أجنحة الدجاج على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل أجنحة الدجاج المقلية

كيلو ونصف أجنحة دجاج.

ملعقة كبيرة فلفل أبيض.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة ثوم المهروس.

بيضتان.

كوب فتات الخبز.

كوب ونصف زيت نباتي للقلي.

طريقة التحضير

تسلق أجنحة الدجاج في وعاء عميق مع الماء، مع إضافة الفلفل الأبيض والكمون والثوم المطحون والملح وعصير الليمون.

وعندما تنضج، نرفعها عن النار وتصفى.

يوضع في وعاء البقسماط، ويضاف إليه البهارات بأنواعها.

يخفق البيض بشكلٍ جيد بداخل وعاء، وتضاف البهارات بمختلف أنواعها.

تغمس أجنحة الدجاجة المسلوقة في البيض، ثم في البقسماط.

يسخن الزيت النباتي على درجة حرارة عالية.

تقلى أجنحة الدجاج، وعلى ورق للتخلص من الزيت وتصفى على ورق المطبخ، ونقدمها وهي ساخنة.

طريقة عمل أجنحة الدجاج سبايسي

نصف كيلو أجنحة دجاج.

ثمرة فلفل أحمر حار مفروم ناعم.

ثمرة فلفل أخضر حار مفروم.

ثمرة من البصل المفروم.

فصان من الثوم المهروس.

ملعقة من السكر.

ربع ملعقة من الزعتر الناشف.

ملعقتان من الصلصة الحمراء.

4 ملاعق من الكاتشاب.

ملعقة ونصف من الزيت النباتي.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

تتبل أجنحة الدجاج بالفلفل الأسود والملح والزعتر الناشف.

يسخن الزيت النباتي في مقلاة ويضاف فيه أجنحة الدجاج.

عندما تبدأ أجنحة الدجاج في التحمير يضاف إليها البصل المفروم والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر والثوم المهروس، ونقلب كافة المكونات بشكلٍ جيد.

ويشوّح في مقلاة الكاتشاب والسكر والصلصة الحمراء، مع التقليب المستمر، ونتركها حتى تنضج بشكلٍ كامل، وهكذا تصبح جاهزة للتقديم.

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن

8 قطع من أجنحة الدَّجاج.

التتبيلة:

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من مُربَّى البرتقال.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

فص من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من صوص الصويا.

ملعقة صغيرة من بشر قشر البرتقال.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة من القرنفل المطحون.

قطعة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

توضع أجنحة الدَّجاج في طبقٍ واسع ووخزها بواسطة طرف سكين حادة.

مزج مقادير خليط التتبيلة معاً جيداً، وصب الخليط فوق أجنحة الدجاج.

تترك الأجنحة منقوعة في خليط التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل.

يسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية.

توضع أجنحة الدجاج في صينية خبز، ويضاف إليها القليل من خليط التتبيلة إليها.

تترك الأجنحة في الفرن لمدة 50 دقيقة تقريباً وتقليبها بين الحين والآخر.

يضاف المزيد المزيد من خليط التتبيلة عند الحاجة، تقدم ساخنة.