دراسة: الروائح المألوفة قد تحارب الاكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها فريق البحث من جامعة بيتسبرج أن الروائح المألوفة والذكريات قد تساهم في محاربة الاكتئاب والأفكار السلبية.

كما أن استنشاق رائحة مألوفة يساعد المصابين بالاكتئاب على استعادة ذكريات معينة، ومنع الأفكار السلبية وتحسين المزاج، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

ويعتقد الباحثون أن الروائح أكثر فعالية من الكلمات الفعلية عندما يتعلق الأمر بإثارة ذكريات معينة لحدث معين.

وقالت الدكتورة كيمبرلي يونج أن إشراك اللوزة الدماغية، أو الجزء الزاحف من الدماغ المسؤول عن التحكم وتوجيه الانتباه والتركيز على الأحداث المهمة، يساعد في استعادة الذاكرة.

ولاحظ فريق البحث أن المصابين بالاكتئاب يجدون صعوبة في تذكر ذكريات معينة من سيرتهم الذاتية، وأن الروائح المألوفة تساهم في تحسين عملية التذكر لديهم.

وفي الوقت نفسه، بين الأشخاص الأصحاء، تميل الروائح إلى إثارة ذكريات أكثر حيوية.

ويرجع ذلك على الأرجح إلى أن الروائح تتفاعل مع اللوزة الدماغية من خلال الوصلات العصبية التي تنشأ في البصلة الشمية.

وخلال التجربة، وجد فريق البحث أن استرجاع الذاكرة كان أقوى بين المكتئبين الذين تلقوا إشارات الرائحة بدلاً من إشارات الكلمات.

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