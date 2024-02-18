ما أسباب استمرار السعال بعد نزلة البرد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يصاب الكثير من الأشخاص خاصة في فصل الشتاء بالسعال وفي بعض الأحيان قد يستمر أسابيع بعد الشفاء 3 أو 8 أسابيع.

ويحدث السعال بسبب الالتهاب، وإنتاج المخاط الناتج عن العدوى، وقد يؤدي هذا الالتهاب إلى زيادة حساسية القصبات الهوائية وإنتاج المخاط، مع تقليل إزالته في نفس الوقت، ، وفق ما أورد موقع "هيلث لاين".

وأيضا يتسبب هذا الالتهاب في تضخم الشعب الهوائية، وتصريف المخاط يؤدي إلى تهيج الحلق والحبال الصوتية، وتساهم كل هذه العوامل في السعال بعد العدوى، وفقا لتقارير الجمعية الطبية الكندية.

ويختفي سعال ما بعد العدوى من تلقاء نفسه. ومع ذلك، يمكن للأدوية المتاحة دون وصفة طبية أن تخفف من الأعراض.

لكن إذا استمر السعال أكثر من 8 أسابيع، أو ظهرت أعراض أخرى، ينبغي مراجعة الطبيب.

وتشمل الأعراض التي ينبغي مراقبتها: السعال الرطب، أو المخاط الدموي، أو ضيق التنفس، أو ألم في الصدر، أو الحمى، أو مشاكل في البلع.

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