علام تشير الرغبة في تناول أطعمة مالحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي أن هناك أسباب عديدة للرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة.

وتابعت: "يجب أن نعلم أن الملح ضروري للجسم، لأنه يساهم في حبس السوائل والحفاظ على توازن صحي للكهارل، كما أن الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم مواد تساهم في عملية التمثيل الغذائي وتساعد على امتصاص الفيتامينات والمعادن والأهم تنظم انقباض عضلة القلب"، وفقا لموقع " Pravda.Ru".

وأضافت: "من ضمن أسباب الرغبة بتناول الأطعمة المالحة هو الجفاف، أي عندما تقل كمية الماء في الجسم، كما أن الجسم بالإضافة إلى جانب السوائل، يفقد معادن قيمة، ما يؤدي إلى انخفاض ​​مستوى الكهارل".

وأشارت: "قد يؤدي ذلك إلى الضعف، الصداع، اضطراب النبض، تقلبات مزاجية مفاجئة، وأحيانا تشنجات".

ويحاول الجسم استعادة توازن الكهارل عند الرغبة في تناول الأطعمة المالحة، كما أن الجفاف قد يكون بسبب ارتفاع درجة الحرارة والتسمم.

كما يرتبط الإدمان على الأطعمة المالحة بالتغيرات الهرمونية، ويحصل مثلا أثناء متلازمة ما قبل الحيض أو الحمل، والسبب الشائع الآخر هو قلة النوم والتعب والإجهاد.

وتقول: "عندما ينام الشخص قليلاً أو يعاني من اضطراب النوم، ويواجه عبء عمل مفرط أو يعاني من مشاعر عاطفية قوية، يرتفع في دمه مستوى هرمون الكورتيزول المسؤول عن استجابة الجسم للتوتر، ما يثير الشعور بالجوع.

والبعض يأكل الحلويات، والبعض الآخر الأطعمة المالحة. لأن الطعام المفضل هو أسهل طريقة للحصول على المتعة.

وإذا لم يتمكن الشخص من التعامل مع التوتر بطريقة أخرى، سيكون من الصعب عليه التحكم في الكمية التي يأكلها".

ولكن هناك أمراض تثير الرغبة في تناول الأطعمة المالحة؟

وتقول: "الإدمان على الأطعمة المالحة أمر شائع لدى الأشخاص المصابين بمرض أديسون النادر، الذي يرتبط بخلل في الغدد الكظرية. عندما لا تنتج ما يكفي من الهرمونات التي تنظم توازن السوائل في الجسم. يعاني المرضى المصابون بهذا المرض من ضعف الشهية، وفقدان الوزن بشكل حاد، وقد تظهر في فمهم تقرحات مؤلمة".

ووفقا لها، المرض الآخر هو متلازمة بارتر، المرتبط باختلال عمل الكلى، الذي بسببه لا يحتفظ الجسم بالملح والمعادن، لأنها تطرح مع البول إلى الخارج.

ويعاني المصابون بهذا المرض من انخفاض مستوى ضغط الدم وتشنجات عضلية والرغبة المتكررة في التبول وحصى الكلى.

وتشير الطبيبة، إلى أنه مع ذلك يجب عدم الإفراط في استهلاك الملح. لأن الملح الزائد يؤثر في عمل الأوعية الدموية والقلب والكلى والدماغ.

والأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المالحة غالبا ما يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم. ومن الأفضل لهم في هذه الحالة اتباع نظام غذائي خال من الملح.

كما يمكنهم استبدال الملح بالتوابل والبهارات، أو الليمون إذا لم تكن لديهم مشكلات في الجهاز الهضمي تمنع ذلك.

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