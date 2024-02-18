موجود في كل بيت.. نوع طعام يفعل العجائب في مستوى الكوليسترول في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ما نأكله يؤثر على صحتنا ومن المعروف أن بعض الأطعمة تزيد من ارتفاع مستويات الكوليسترول، إلا أن البعض الآخر يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر.

ويعد ارتفاع نسبة الكوليسترول أحد أسباب أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك لأنه يمكن أن يتراكم في الشرايين، مما يؤدي إلى تضييقها ومنع الدم من التدفق بشكل صحيح.

وغالبا ما يكون سبب ارتفاع نسبة الكوليسترول هو النظام الغذائي، حيث تعد الدهون المشبعة أحد الأسباب الرئيسية، لذلك، يجب التقليل من تناول الدهون المشبعة لتحسين مستويات الكوليسترول، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وهناك أيضا أطعمة يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول عن طريق إضافتها إلى نظامك الغذائي المعتاد.

ونصحت أخصائية التغذية البريطانية لوسيا ستانسبي، بإضافة زيت الزيتون إلى الوجبات إذا أمكن ذلك.

وقالت: "يساعد زيت الزيتون على خفض نسبة الكوليسترول ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، لذا يجب أن يستخدم أثتاء تتبيل الطعام والطهي".

وأضافت لوسيا: "تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون على خفض نسبة الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول السييء)، بينما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تقليل الالتهاب والتخثر، كما إنه يعزز خفض ضغط الدم، ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة القلب".

وأشارت أخصائية التغذية: "أيضا محتواه العالي لمضادات الأكسدة يساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية."

وقامت دراسة نشرت في مجلة Frontiers in Nutrition عام 2022، بتحليل 13 دراسة موجودة حول تأثير زيت الزيتون على صحة القلب والأوعية الدموية.

ووجدوا أن ارتفاع استهلاك زيت الزيتون أدى إلى انخفاض كبير في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وخلصت الدراسة إلى أن استهلاك زيت الزيتون يرتبط عكسيا بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عنه.

ويمكن الحصول على هذه الفوائد من خلال تناول زيت الزيتون بما يصل إلى 20 جراما في اليوم.

ووجد بحث منفصل، نُشر في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب عام 2020، أن تناول أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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