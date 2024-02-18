لن تتوقع السبب.. عروس ترفض إتمام زفافها وتغادر الفرح في مشهد غريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

انتشر فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة غريبة من حفل زفاف هندي، حيث رفضت العروس إتمام زواجها وقامت بسحب العريس إلى أسفل المسرح.

وظهر في الفيديو العريس وهو يمد يده لمساعدة العروس على الصعود إلى المسرح، لكنها تفاجئه بسحبه بقوة إلى أسفل. حاول العريس سحبها مرة أخرى، لكنها رفضت بشدة وقررت مغادرة مكان الزفاف.

ولم يتضح من الفيديو ما إذا كانت العروس قد غادرت القاعة بشكل نهائي أم لا، لكن رسالة مكتوبة باللغة الهندية ظهرت على الشاشة تقول: "أنا أحب شخصًا آخر ولن أتزوج منك بالقوة"، وفقا لما جاء بموقع "تايمز أوف اينديا".

أثار الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من المستخدمين أن تصرف العروس كان جريئا وشجاعا، بينما رأى آخرون أنه كان تصرفا غير لائق في مثل هذا اليوم المهم.

وغرد أحد المستخدمين قائلا: "على العريس أن ينسحب من حفل الزفاف وإلا سيقع في مشاكل لا داعي لها، فالزواج أمر لا يتم بالإجبار".

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