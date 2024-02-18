تقلل الكوليسترول وتحمي من السرطان.. نوع طعام يقي من أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

على الرغم من عدم شيوع استخدامه في الوصفات المصرية، إلا أن إكليل الجبل، المعروف باسم الروزماري، يزخر بفوائد صحية متعددة، مما يجعله إضافة قيمة لأي مطبخ.

ونستعرض لكم مجموعة من أبرز الفوائد الصحية لتناول الروز ماري، وفقا لما جاء بموقع "Healthline".

تحسين الهضم

يساعد إكليل الجبل على تحسين عملية الهضم وعلاج عسر الهضم والانتفاخ.

علاج تساقط الشعر

يعد إكليل الجبل علاجا فعالا لتساقط الشعر، حيث يعزز نموه ويكثفه.

الوقاية من أمراض القلب

يساعد إكليل الجبل على خفض ضغط الدم وتنظيم مستويات الكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين الذاكرة

أظهرت الدراسات أن إكليل الجبل يحسن الذاكرة والأداء المعرفي، ويساعد على التركيز.

الوقاية من السرطان يحتوي إكليل الجبل على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

تعزيز المناعة

يساعد إكليل الجبل على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.

تقوية العظام

يحتوي إكليل الجبل على الكالسيوم، وهو عنصر ضروري لصحة العظام.

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