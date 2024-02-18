وثق الحادث على يوتيوب.. لن تتوقع ما فعله رجل بـ رأس والده بعد قتله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اتهم رجل بقطع رأس والده ووثق الحادث على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب" من منزله في ليفيتاون بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وتم القبض على جاستن موهن، 32 عاما، بعد نشره مقطع فيديو مدته أكثر من 14 دقيقة يُزعم أنه يحمل رأس والده المقطوع ملفوفا في كيس بلاستيكي ودلو معدني.

ووجهت إليه تهمة القتل العمد والإساءة إلى جثة وحيازة أداة جريمة، وتهمة سطو وجرائم متعددة تتعلق بالسرقة والتهديد، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وتم القبض عليه بعد ساعات من جريمة القتل وكان مسلحًا بمسدس عيار 9 ملم.

وبعد أيام من القبض عليه، أوضحت شرطة مقاطعة باكس أن موهن اشترى مسدسًا في اليوم السابق لجريمة القتل واستخدمه لإطلاق النار على والده قبل قطع رأسه.

ويتم الآن التحقيق مع القاتل لمعرفة السبب وراء ارتكابه هذه الجريمة البشعة.

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