تريند جروب "Cairo News" يثير جدلا.. وطبيب نفسي: "البنات بتقلد الأفلام المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

انتشرت في الآونة الأخيرة على تطبيقي "تيلجرام" و "واتساب" ، مجموعة "Cairo News" للشباب والبنات، والتي تهدف إلى مساعدة الأعضاء في معرفة إذا كان شريكهم خائنًا أم لا. تعتمد المجموعة على مشاركة الأعضاء لصور شركاء حياتهم وسؤال باقي الأعضاء عنه.

أثارت المجموعة جدلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبدأت في الانتشار ما بين المحافظات، وتم إنشاء مجموعات أخرى بواسطة فتيات بإسم "Elmenoufia News"، و" Elmahlla News"، و"Alex News"، وغيرها من المحافظات، مما شكل حملة هجوم على تلك المجموعات من مستخدمي التواصل الاجتماعي، واصفين ما يحدث بأفعال منافية للدين والأخلاق.

وفي هذا الصدد، علق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن فكرة هذه المجموعات جاءت للفتيات للسير على خطى السينما المصرية، موضحا: "بيقلدوا اللي شافوه في فيلم نادي الرجال السري".

وأشار في حديثه لـ "الخليج 365"، أن تلك الفكرة عُرضت من قبل في الفيلم السينمائي، لذلك بدأت الفتيات في تطبيقها ظنا منهن أنها طريقة لمواكبة الحاضر والجديد، خاصة هذه ليست المرة الأولى لإقدام الفتيات والشباب على فعل هذه التصرفات.

وتابع: "بردو في عامل كبير دفع البنات للفعل ده، وهو عدم الثقة في شركائهم، اكيد الولد ليه سابقة معاها أو تصرفات دفعتها إنها معندهاش ثقة فيه، فا أصبحت تلجأ لأي وسيلة تأكد ليها الشكوك اللي جواها تجاهه".

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