كيف يعبر الرضيع عن حبه؟.. علامات لن تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أنت تحب طفلك بجنون، لكن هل يحبك أيضًا؟ بالطبع يفعلون! ربما لا يكونون قادرين على قول ذلك بعد، ولكن حتى قبل أن يتمكن في مرحلة ما من التعبير عن عاطفته، فإنه يظهرها، والدليل هو معالم نمو طفلك وإشاراته السلوكية.

وبحسب babycenter، يمكن للأبوين رؤية الكثير من العلامات التي تدل على أن طفلك يثق بك ويحبك - فالثقة والتعلق هما لغتا الحب الرئيسيتان لدى الأطفال.

إليك الطرق الرائعة وغير المتوقعة أحيانًا التي يظهر بها طفلك حبه لك:

متى يبدأ الأطفال في إظهار الحب؟

تبدأ العلاقة بين الأطفال ومقدمي الرعاية لهم مباشرة بعد الولادة، عندما يبكي طفلك وتستجيب له بسرعة وحساسية، فإنك تبني علاقة آمنة، وهذا الارتباط هو أساس الصحة العاطفية والتعبير عن الحب في المستقبل.

عندما يكون طفلك صغيرا جدا، فإنه يظهر محبته من خلال توفير الراحة لك، بعد فترة وجيزة من الولادة، قد تلاحظين أن طفلك يهدأ عندما تحملينه، (ومع ذلك، إذا كنت تواجهين صعوبة في تهدئتهم، فلا تنزعجي، فهذا طبيعي أيضًا).

وبحلول الشهر الثاني، سيبدو معظم الأطفال سعداء برؤيتك، وسيبتسمون عندما تتحدثين إليهم، بالنسبة للعديد من الآباء، تعتبر تلك الابتسامات لمحة أولى تدفئ القلب عن المودة الحقيقية.

بحلول الشهر الرابع، سوف يبتسم طفلك دون سابق إنذار، على أمل أن يلفت انتباهك بكلمة "أحبك" من جميع أنحاء الغرفة.

لغات الحب للأطفال ليست معقدة: إذا كنت تعتني بطفلك، فسوف يحبك، يمكنك البدء في بناء الثقة مع طفلك بمجرد ولادته من خلال الاستجابة عندما يبكي وتلبية احتياجاته.

علامات تدل على أن طفلك يحبك

يحدق الأطفال في عينيك

لقد قيل لنا جميعًا أن التحديق أمر فظ، ولكن عندما يحدق الأطفال، فهو أمر رائع تمامًا.

يحب الأطفال حديثو الولادة النظر إلى الوجوه، ووجهك هو المفضل لديهم، وبحلول الشهر الثاني، يتقن معظم الأطفال النظرة العاطفية المصممة لجذب الحب والاهتمام.

الرائحة

إذا قمت بالاختيار بين عشرات الورود العطرة وقميصك المتعرق والملطخ بالحليب، فسيختار طفلك القميص في كل مرة.

رائحة الأم تجعل الأطفال يشعرون بالأمان وتشجع على التنشئة الاجتماعية، بالنسبة لمولودك الجديد، لا شيء له رائحة أحلى منك، لذا في المرة القادمة التي يحتضن فيها طفلك، اعتبرها علامة على حبه.

يبتسمون لك

المرة الأولى التي يبتسم فيها طفلك ابتسامة حقيقية هي لحظة سحرية، إنها طريقتهم في قول "أنا أحبك".

سوف يبتسم معظم الأطفال إذا ابتسمت لهم عندما يبلغون الشهرين؛ بحلول أربعة أشهر، سوف يبتسم لجذب انتباهك، وهو أمر أكثر روعة بطريقة ما.

يتحدثون إليك

سيتم توجيه هديل طفلك المبكر إليك أو من يرعاه - إنها طريقته في القول، "أحبك أيضًا".

بحلول الشهر الرابع، سيصدر الأطفال أصواتًا استجابةً لصوتك ويديرون رؤوسهم لمحاولة العثور عليك عندما تتحدثين، وهذا يدل على أنهم يريدون الاستماع إلى كل ما تريد قوله - على الأقل في الوقت الحالي!.

يريدونك في الجوار

عندما يصبح الأطفال أكثر وعيًا بالعالم من حولهم، يبدأون في ملاحظة أن بعض الأشخاص مألوفون لهم، وأن هؤلاء الأشخاص هم المفضلون لديهم.

بحلول ستة أشهر، سيتعرف الأطفال على الأشخاص الذين يحبونهم، مثل الأجداد والأشقاء وبالطبع الوالدين، وسرعان ما سيظهرون تفضيلًا واضحًا لأحبائهم، وسيظهرون الحذر تجاه الغرباء، بل وربما يصابون ببعض القلق من الانفصال بحلول تسعة أشهر.

يشاركون اهتماماتك

وقبل أن يكمل عامه الأول، يبدأ الطفل في مشاركة الأم اهتماماتها، سواء كان الأمر يتعلق بالغسيل المتسخ، أو مراقبتها إذا قامت بفحصه بعناية، وغالبا سيفعل الشيء نفسه.

يستخدمونك كحماية

لا تتفاجأي إذا دفن طفلك رأسه في صدرك عندما يظهر شخص جديد في المكان، "القلق من الغرباء"هو مرحلة طبيعية، واللجوء إليك طلبا للحماية يعني أن طفلك يحبك ويثق بك للحفاظ على سلامته.

يعطون الحضن والقبلات

بحلول عمر 15 شهرًا، سيمنحك طفلك عاطفة جسدية مفاجئة، لذا كوني مستعدة للعناق والقبلات.

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