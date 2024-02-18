رجل يحاول تهريب 3 ثعابين خطيرة في مكان غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اعترف رجل أمريكي بمحاولة تهريب ثلاثة ثعابين عبر الحدود الأمريكية الكندية عن طريق إخفائها في سرواله.

وكان كالفين باوتيستا، 38 عاما، قد أخفى الثعابين في أكياس مربوطة برباط بنطاله قبل ركوب الأتوبيس من مونتريال إلى مدينة نيويورك، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

اشترى باوتيستا، أحد سكان حي كوينز بمدينة نيويورك، الثعابين البورمية، التي اكتشفها ضباط الجمارك الأمريكيون في ملابسه، مقابل ما يقرب من 2500 دولار من متجر للزواحف في كندا، واعترف بمحاولة تهريبها.

وحكم عليه القاضي بالسجن لمدة عام بالإضافة إلى غرامة قدرها 5000 دولار.

وتعد الثعابين البورمية من الأنواع الخطيرة في آسيا و فلوريدا، حيث من المعروف أنها تشكل تهديدا للحيوانات المحلية.

وتصنف السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة الثعابين على أنها ضارة للبشر، وينظم القانون الدولي طريقة استيرادها.

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