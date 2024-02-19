بإطلالة كلاسيك ليلى علوي تخطف الأنظار في ليال سعودية مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أطلت الفنانة ليلى علوي بإطلالة جذابة، ضمن فعاليات الليلة الأولى من "ليالي سعودية مصرية"، بدار الأوبرا المصرية.

حيث توافد منذ قليل، عدد كبير من الفنانين والسياسيين والمشاهير، وسط استعدادات وتجهيزات خاصة.

وظهرت الفنانة ليلى علوي مرتدية، بدلة باللون الأسود،

ونسقت مع الإطلالة مجوهرات باللون الفضي، مكونة من كوليه وحلق، وبروج باللون الفضي.

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلًا على الأكتاف.

واعتمدت مكياج فاقع يتناسب مع إطلالتها، وأحمر شفاه باللون الأحمر، ورسمت عيون سموكي.