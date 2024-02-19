بإطلالة لامعة.. إسعاد يونس تخطف الأنظار في ليال سعودية مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أطلت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس بإطلالة لامعة، ضمن فعاليات الليلة الأولى من "ليال مصرية سعودية"، بدار الأوبرا المصرية.

حيث توافد منذ قليل، عدد كبير من الفنانين والسياسيين والمشاهير، وسط استعدادات وتجهيزات خاصة.

وظهرت الفنانة إسعاد يونس مرتدية، بليزر سورية لامع، ونسقت أسفله، بلوزة سوداء.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود.

واختارت أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا على الأكتاف.

واعتمدت مكياجا يتناسب مع إطلالتها وأحمر شفاه باللون النبتيتي.