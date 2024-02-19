لايف ستايل

بإطلالة لامعة.. إسعاد يونس تخطف الأنظار في ليال سعودية مصرية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أطلت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس بإطلالة لامعة، ضمن فعاليات الليلة الأولى من "ليال مصرية سعودية"، بدار الأوبرا المصرية.

حيث توافد منذ قليل، عدد كبير من الفنانين والسياسيين والمشاهير، وسط استعدادات وتجهيزات خاصة.

وظهرت الفنانة إسعاد يونس مرتدية، بليزر سورية لامع، ونسقت أسفله، بلوزة سوداء.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود.

واختارت أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا على الأكتاف.

واعتمدت مكياجا يتناسب مع إطلالتها وأحمر شفاه باللون النبتيتي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا