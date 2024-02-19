رقي وجمال.. اللون الأسود يسيطر على إطلالات النجمات في حفل ليالي سعودية مصرية (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ساد اللون الأسود إطلالات النجمات في أمسية حفل ليالي سعودية مصرية الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية اليوم.

واختارت العديد من الفنانات هذا اللون الكلاسيكي الأنيق ليضفي لمسة من الرقي والجمال على حضورهن في هذا الحدث الفني الهام.

من بين النجمات اللواتي تألقن باللون الأسود:

نادية الجندي:

ظهرت بفستان جامبسوت أسود أنيق مع فرو أسود لإضافة لمسة من الفخامة.

أمال ماهر:

اختارت جامبسوت أسود بسيط وقصير مع حذاء أسود بكعب عالٍ.

ليلى علوي:

تألقت ببدلة كلاسيكية سوداء، وحذاء أسود بكعب عالٍ.

مي عز الدين:

ظهرت بفستان أسود من الشيفون مع حزام ذهبي لإضافة لمسة من التألق.

وتنوعت إطلالات النجمات باللون الأسود بين الفساتين والجامبسوت والبدلات الكلاسيكية، مما أظهر تنوع أذواقهن واختياراتهن في الأزياء.

كما أضافت بعض النجمات لمسات من الألوان الأخرى إلى إطلالاتهن مثل الذهبي والفضي، بينما فضلت أخريات الظهور بإطلالات بسيطةتعتمد على اللون الأسود فقط.