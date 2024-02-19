"الأسود يطغى".. إطلالات أنيقة لـ الفنانين في الأمسية الأولى من ليالي سعودية مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - تألق الرجال بإطلالات أنيقة في الأمسية الأولى من ليالي سعودية مصرية.

وتواجد عدد كبير من نجوم الفن على المستوى السينمائي والغنائي في دار الأوبرا المصرية، لحضور الأمسية الأولى من ليالي سعودية مصرية، أبرزهم الفنانة يسرا، عمرو دياب، نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، اسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبد الله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، محمود محمد عبد العزيز.

ويستعرض الخليج 365 إطلالات الرجال في الأمسية الأولى من ليالي سعودية مصرية، كالتالي

عمرو دياب

ارتدى عمرو دياب بدلة باللون الأسود ونسق تحتها قميصا باللون الأبيض مع رابطة عنق، وبنطال باللون الأسود.

بينما ظهر "الهضبة" بـ"لوك" ألبوم "تملي معاك"، الذي أصدره عام 2000، أي منذ 24 عاما، بشعر أصفر من الأمام مع "سكسوكة" اشتهر بها.

شيكو

ارتدى "شيكو" بدلة باللون الأسود ونسق تحتها قميصا بنفس اللون، وبنطال باللون الأسود.

مصطفى كامل

ظهر مصطفى كامل ببدلة باللون الأسود ونسق تحتها قميصا باللون الأبيض، وبنطال باللون الأسود.

رامي جمال

ارتدى رامي جمال ببدلة باللون الأسود ونسق تحتها قميصا بنفس اللون، ونسق معها سلسلة، وبنطال باللون الأسود.

حسن الرداد

ارتدى الرداد بدلة باللون الأسود ونسق تحتها قميصا بنفس اللون، مع رابطة عنق، وبنطال باللون الأسود.

عمرو يوسف

ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق تحتها قميصا باللون الأبيض مع بيبون، وارتداء ساعة يد.

أحمد زاهر

ظهر ببدلة باللون الأسود ونسق تحتها قميص بفس اللون مع رابطة عنق، وساعة يد.

كريم عبد العزيز

خطف الأنظار ببدلة أنيقة، إذ أختار بليزر باللون الأسود ونسق تحته كاجت وبنطال بنفس اللون.

مصطفى قمر

ارتدى قميصا باللون الأسود مع بنطال بنفس اللون، مرتديا نظارة سوداء.

آسر ياسين

ظهر ببدلة باللون الأسود ونسق تحتها قميصا باللون الأبيض مع بنطال باللون الأسود، مرتديا ساعة يد.