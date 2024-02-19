محمد منير يتحدى الكسر ويظهر بإطلالة كلاسيكية مميزة في حفل ليالي سعودية مصرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

رغم تعرضه لكسر في يده، أصر الفنان الكبير محمد منير على المشاركة في حفل ليالي سعودية مصرية الذي أقيم اليوم في دار الأوبراالمصرية.

وظهر منير بإطلالة كلاسيكية مميزة، مرتديًا فروًا باللون الرمادي حول الرقبة وبالطو طويل باللون الأسود.

وتواجد عدد كبير من نجوم الفن على المستوى السينمائي والغنائي في دار الأوبرا المصرية، لحضور الأمسية الأولى من ليالي سعوديةمصرية.

ومن أبرز الحضور، الفنانة يسرا، وعمرو دياب، ونادية الجندي، والموسيقار هاني شنودة، ومي عز الدين، وآسر ياسين، الإعلامية إسعاديونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبد الله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، محمود محمدعبد العزيز.