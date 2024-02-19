5 أطعمة لا يجب وضعها في الخلاط.. تؤدي إلى كارثة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

هناك بعض الأطعمة التي لا يفضل وضعها في الخلاط تماما، لأنها تسبب إتلافه، بالإضافة إلى أن الطعام يصبح غير صالح للتناول، لذا يجب الانتباه جيدًا إلى الأشياء التي يتم وضعها في الخلاط، ومنها البطاطس التي تتحول إلى قوام يشبه الغراء.

أوضح موقع myrecipes بعض الأطعمة التي لا يفضل وضعها في الخلاط تمامًا، والتي جاءت على النحو التالي:

الفاكهة مجففة

الفواكه المجففة من الأطعمة التي لا يجب وضعها في الخلاط، لأنها تحتوي على مركز لزج وجزء خارجي سميك، مما يؤثر سلبًا على الخلاط، من خلال تغطية الشفرات، ويؤدي ذلك إلى عدم قدرتها على العمل بشكل جيد، كما تصبح الفاكهة المجففة غير صالحة للأكل مرة أخرى.

حبوب القهوة

حبوب القهوة من الأشياء التي لا يفضل وضعها في الخلاط، لأنهاواحدة من أصعب الأشياء التي يمكن مزجها،إذ تميل إلى الالتصاق بالشفرات، ويمكن أن تلحق الضرر بالمحرك وتسبب حرقه أو إتلافه تمامًا.

البطاطس

لا يفضل تمامًا في وضع البطاطس في الخلاط، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من النشا، وقد تؤدي سرعة الخلاط، إلى جعل ملمس البطاطس طباشيري أو يشبه الغراء، لذا يفضل استخدام هراسة البطاطس، للحصول على القوام الناعم الهش.

الفواكه المجمدة

بعض أنواع الخلاطات لا تتحمل طحن الفواكه المجمدة، وقد يؤدي الأمر إلى تلفها، لأنها تكون قاسية على الجهاز، بسبب إجهاد شفرات الخلاط، أو يمكن اللجوء إلى طريقة أخرى، بوضع الفاكهة المجمدة في الخلاط دون تشغيله، وتركها لمدة من دقيقتين إلى 10 دقائق للسماح له بالتليين قبل الخلط.

العجين

العجين من الأشياء التي لا يمكن وضعها في الخلاط، لأن الجلوتين الموجود في الدقيق يصبح قاسيًا، ويحصل الشخص في النهاية على خبز صلب وناشف، لا يمكن تناوله، لذا يحذر من وضع أي عجين في الخلاط.