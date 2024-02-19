بعيداً عن الفساتين.. نادية الجندي تتألق بإطلالة أنيقة في حفل ليالي سعودية مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

تصوير - نادر نبيل:

تألقت الفنانة نادية الجندي بإطلالة أنيقة في الأمسية الأولى من حفل ليالي سعودية مصرية في دار الأوبرا المصرية اليوم.

اختار "الجندي" جامبسوت باللون الأسود، مزينة بحزام عريض يبرز رشاقة خصرها، وقفازات طويلة من المخمل بنفس لون الإطلالة.

واعتمدت جاكيت فرو باللون الأسود أيضاً، مما أضفى فخامة لإطلالتها وجعلها مميزة ومناسبة للشتاء وللأجواء الكلاسيكية.

وتواجد عدد كبير من نجوم الفن على المستوى السينمائي والغنائي في دار الأوبرا المصرية، لحضور الأمسية الأولى من ليالي سعوديةمصرية.

ومن أبرز الحضور، الفنانة يسرا، وعمرو دياب، ونادية الجندي، والموسيقار هاني شنودة، ومي عز الدين، وآسر ياسين، الإعلامية إسعاديونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبد الله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، محمود محمدعبد العزيز.