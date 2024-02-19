صدمة.. مسافر يجد مفاجأة غير متوقعة داخل ساندوتش وجبة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

واجه أحد الركاب على متن طائرة مفاجأة غير متوقعة داخل ساندوتش قدمته له شركة الطيران.

ونشر الرجل صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت وجود مسمار في شطيرة مقدمة على متن طائرة بالهند، وفقا لما جاء في India TV news.

اهتمام كبير بالصور على مواقع التواصل الاجتماعي

ولاقت هذه الصور اهتماما على وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت الردود قاسية.

بينما عالجت IndiGo المشكلة، قائلة إنه لم يتم الإبلاغ عنها أثناء الرحلة، عبرت شركة الطيران عن أسفها لأي إزعاج تسببت فيه.

اعتذار الشركة عن الواقعة

وأكدت شركة IndiGo أن الوجبات التي تقدمها على متن الطائرة تلتزم بمعايير عالية من الجودة والنظافة، ويتم الحصول عليها من مقدمي خدمات طعام ذي سمعة طيبة.

ومع أسفها لهذا الإزعاج، أكدت شركة الطيران مجددا التزامها بتوفير تجربة متميزة على متن الطائرة والالتزام بمعايير الغذاء والنظافة.

اقرأ أيضا:

رجل يحاول تهريب 3 ثعابين خطيرة في مكان غير متوقع

لكل عادة أصل..11 عادة مكتسبة من الفراعنة يفعلها كثيرون حتى الآن

تريند جروب "Cairo News" يثير جدلا.. وطبيب نفسي: "البنات بتقلد الأفلام المصرية"

واقعة مروعة.. لن تتوقع ما وجدته امرأة في "وجبة ديليفري"

لن تتوقع السبب.. عروس ترفض إتمام زفافها وتغادر الفرح في مشهد غريب