5 أطعمة صباحية تخفض الكوليسترول وتنظيف الشرايين وتقي من أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

توجد أطعمة صباحية تساعد على تنظيف دهون الشرايين بشكل فعال وتشمل ما يلي وفقا لما جاء في "هيلث لاين" المعني بالصحة.

الشوفان

الشوفان غني بالألياف الغذائية المفيدة للصحة والقابلة للذوبان، والتي تقلل من امتصاص الكوليسترول الضار.

ويمكن تحضيره بالصباح مع اللبن قليل الدسم والمكسرات والفواكه.

الموز

الموز غني بالبوتاسيوم ويساعد على خفض ضغط الدم، كما يحتوي على الألياف التي تحسن صحة الجهاز الهضمي، ويزيل الدهون من الشرايين.

التوت البري

غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية يحسن، من صحة العظام، ويقلل الالتهابات؛ لذا يمكنك تناوله بالصباح.

الأفوكادو

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ويقلل من الكوليسترول الضار، ويزيد من النافع، ويمكنك تناوله صباحا.

الزبادي

غني بالكالسيوم والبروتين التي تحسن صحة الجهاز الهضمي، وأيضا صحة القلب والأوعية الدموية، لذا؛ تناول كوب من الزبادي خالي الدسم يوميا.

اقرأ أيضا:

موجود في كل بيت.. نوع طعام يفعل العجائب في مستوى الكوليسترول في جسمك

تقلل الكوليسترول وتحمي من السرطان.. نوع طعام يقي من أمراض القلب

هذا ما يحدث لجسمك والكوليسترول عند تناول الفول.. مفاجأة

هذا ما تفعله مكعبات مرق الدجاج بمستويات الكوليسترول- مفاجأة

بـ 10 جنيهات.. تناول ثمرتين من هذه الفاكهة يقي أمراض القلب والأوعية الدموية