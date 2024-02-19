ماذا يفعل تناول الشاي في مستويات الكوليسترول لديك؟.. لن تصدق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الشاي من المشروبات الساخنة التي تحظى بشعبية كبيرة لكن هل تعلم ما هو تأثيره على مستويات الكوليسترول؟، وهو ما تكشفه الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ"الخليج 365".

أوضحت أخصائية التغذية العلاجية أن تناول الشاي يسهم في خفض الكوليسترول المرتفع.

فوائد تناول الشاي

وتابعت أن الشاي يحتوي على مضادات أكسدة قوية، قد تساعد على تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي وخفض مستوى ضغط الدم المرتفع.

وأضافت أنه على الرغم من فوائده، إلا أن الإفراط في تناوله يؤدي إلى القلق واضطرابات النوم ومشكلات في الجهاز الهضمي.

الكمية الموصى بها من الشاي

3 -4 أكواب يوميا مع مراعاة كمية السكر المضافة ضمن السعرات الحرارية المسموح بتناولها.

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