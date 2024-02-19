الزغطة عند الرضع أسباب حدوثها وكيفية الوقاية منها.. اتبعي هذه الخطوات

القاهرة - سمر حسين - ماما

الزغطة عند الرُضَّع واحدة من المشكلات التي تواجهها الأمهات مع صغارهن في أشهر وسنوات عمرهم الأولى، التي قد تثير بعض قلقهم تجاه الأمر، خاصة في حال تعرض الطفل له لمرات عديدة ووقت طويل خلال اليوم، وهو ما يدفع بعض الأمهات للبحث عن وسائل علاجية سواء في المنزل أو باستشارة الطبيب من أجل التخلص من هذا الأمر.

الزغطة عند الرضع وحدوثها

تحدث الزغطة عند الرضع عندما ينقبض الحجاب الحاجز لدى الطفل، حيث يؤدي هذا إلى دفع الهواء إلى الخارج من خلال الحبال الصوتية المغلقة، ما يؤدي إلى ظهور صوت الحازوقة «الزغطة»، وفق ما ذكر موقع «medicalnewstoday» الطبي العالمي.

وقد تشعر الأم بالقلق من أن الزغطة تسبب إزعاجًا لحديثي الولادة، وفي التقرير الآتي نستكشف العوامل التي تسبب الزغطة عند الرضع حديثي الولادة، وأفضل الطرق لإيقافها والوقاية منها، ومتى تجب زيارة الطبيب.

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كيفية وقف الزغطة عند الرضع

الزغطة لا تؤذي الطفل عادة، وفي حين أن الأمهات قد يجدن الحازوقة غير مريحة، إلا أنها تميل إلى التسبب في قدر أقل من الضيق عند الأطفال، وعادة ما يكون من الجيد ترك الرضيع لوقف الزغطة من تلقاء نفسها، وفي حال عدم توقفها فمن الجيد التحدث إلى الطبيب.

وعندما تشعر الأم بالقلق لاستمرار الزغطة عند رضيعها حديث الولادة، فمن الممكن اتباع بعض الخطوات البسيطة في المنزل، وهي:

• أخذ قسط من الراحة لتجشؤ الطفل

عندما تمتلئ المعدة بالهواء، فإنها قد تضغط على الحجاب الحاجز، ما يسبب حدوث تشنجات، لذا فإن أخذ استراحة من الرضاعة لتجشؤ الطفل قد يقلل من كمية الهواء في معدته، وهذا يمكن أن يمنع الزغطة.

ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، من الجيد أن يتجشأ الأطفال الذين يرضعون صناعيًا في كل مرة يستهلكون فيها 2 إلى 3 أونصات من اللبن.

وإذا كان الطفل يرضع طبيعيًا، فمن الجيد أن تساعديه على التجشؤ في أثنائها.

• استخدام اللهاية

قد يساعد حصول رضيعك على اللهاية في استرخاء الحجاب الحاجز وإيقاف الزغطة.

• منحه مركب معين من الماء

يمكنك منح رضيعك خليط من الأعشاب والماء، حيث أنه يستخدك كعلاج تقليدي منذ أزمنة بعيدة لعلاج المغص ومشاكل المعدة الأخرى لدى الرضع، حيث تشمل تلك الأعشاب:

- الزنجبيل.

- الشمر.

- البابونج.

- القرفة.

• فرك ظهر الطفل

إن فرك ظهره وهز الطفل ذهابًا وإيابًا يمكن أن يساعده على الاسترخاء، فهذا قد يوقف التشنجات التي تسبب الزغطة.

ما الذي يسبب الزغطة عند الرضع؟

تحدث الزغطة عند الرضع، عندما يتسبب شيء ماء في تشنج الحجاب الحاجز، وتنغلق الحبال الصوتية بسرعة، حيث يتم دفع الهواء للخارج من خلال الحبال الصوتية المغلقة، مما يؤدي إلى ظهور صوتها.

فالحجاب الحاجز هو عضلة كبيرة تمتد عبر الجزء السفلي من القفص الصدري، يتحرك لأعلى ولأسفل عندما يتنفس الشخص.

وتميل الرضع عند الأطفال إلى الحدوث بدون سبب واضح، لكن الرضاعة قد تؤدي أحيانًا إلى تشنج الحجاب الحاجز، وقد تحدث عندما يكون الطفل:

- حصل على الأكل سريعًا.

- يبتلع الكثير من الهواء.

فهذه العوامل يمكن أن تسبب توسع معدة الطفل، ومع توسعها، فإنها تضغط على الحجاب الحاجز، مما يؤدي إلى التشنجات التي تؤدي إلى الزغطة.

وإذا كانت الزغطة تحدث بشكل متكرر وتسبب الضيق للطفل، فقد تكون ناجمة عن حالة صحية كامنة، مثل الارتجاع المعدي المريئي، حيث يحدث هذا عندما يعود الطعام المهضوم جزئيًا وحمض المعدة عبر أنبوب الطعام، وعندما تمر هذه السوائل عبر الحجاب الحاجز، فإنها قد تهيجه وتسبب التشنجات.

الوقاية من حدوث الزغطة

- إطعام الطفل قبل أن يصبح جائعاً جداً، للحفاظ على هدوئه.

- تغذية الطفل بشكل متكرر وبكميات صغيرة.

- وضع الطفل في وضع مستقيم لمدة نصف ساعة بعد كل رضعة.