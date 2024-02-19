أغرب من الخيال.. رجل يحاول ضرب زوجته في بث مباشر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لقد مكنت الرقمنة كل شيء، بدءًا من الاجتماعات إلى حلقات النقاش، ولكن كل شيء جميل في حياتنا له نظير سلبي.

وحدة العمل من المنزل لها عيوبها، بما في ذلك مشكلات الاتصال بالإنترنت والاضطرابات التي يسببها أفراد الأسرة الآخرون.

وحدث شيء مماثل مع خبير كريكيت باكستاني في بث مباشر بالفيديو، وما حدث بعد ذلك لم يكن مسليا كثيرا، بحسب indiatimes.

من حاول ضرب زوجته خلال بث مباشر على اليوتيوب؟

في مقطعي فيديو تم نشرهما على موقع X (تويتر سابقًا)، ظهر خبير الكريكيت الباكستاني محسن علي وهو يحاول ضرب زوجته أثناء محاولتها التدخل مباشرة على موقع يوتيوب.

ماذا حدث خلال البث المباشر؟

بدأ الفيديو بنقاش متعلق بالكريكيت، كما تحدث المذيع رضوان حيدر، وسرعان ما سُمع صوت امرأة وشوهد علي وهو يتجه نحوها محاولا الهجوم عليها بيده اليسرى.

جاء في التعليق: "كاليش قصير مع خبير الكريكيت الباكستاني محسن علي وزوجته على الهواء مباشرة على موقع يوتيوب".

على الرغم من أن الحلقة بدت مسلية في البداية، إلا أنها أثارت مخاوف بشأن العنف المنزلي.

وعندما اتهمه المذيع بتهمة مماثلة، فاجأ محسن علي الجميع بالدفاع عن نفسه، وذكر أن حقيقة زواجه منذ 31 عامًا تظهر أنه يقدر زوجته وجميع النساء الأخريات في عائلته.

كيف كان رد فعل المتابعين؟

وسرعان ما انتشرت فيديوهات علي، وسارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى الرد على هذا الفعل.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "العنف المنزلي من نوع كاليش". قال شخص آخر، "عادي هاي يي تو تشاتشا ك ليي (هذا طبيعي بالنسبة للعم)." وانتقد أحدهم محلل الكريكيت قائلا: "ماذا يمكنك أن تتوقع من هؤلاء الباكستانيين غير ذلك".

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