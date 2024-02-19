ب 10 جنيهات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من هذا المشروب الأحمر - مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعد مشروب الكركديه من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، ويتميز بطعمه المميز ولونه الأحمر الجذاب، يصنع من أزهار الكركديه المجففة، وله تاريخ طويل في الاستخدامات الطبية.

وسعره في متناول الجميع، ويمكن الشراء بكميات قليلة تبدأ ب10 جنيهات داخل الأسواق.

ووفقا لما جاء في موقع "ويب ميد " الطبي، فإن الكركديه له فوائد صحية مذهلة، لأنه غني بعناصر غذائية مختلفة.

بشكل عام، يحتوي كوب واحد من كؤوس الكركديه الطازجة على:

السعرات الحرارية: 28

البروتين: 0.5 جراما

الدهون: 0 جرامات

الكربوهيدرات: 6.5 جرامات

كما يحتوي على عدة عناصر غذائية مثل ما يلي:

الكالسيوم.

المغنيسيوم.

الفوسفور.

البوتاسيوم.

فيتامين أ.

فيتامين سي.

كما يحتوي على فيتامين سي ويساعد على نمو الأنسجة وإصلاحها والمحافظة على الغضاريف، والعظام، والأسنان، والتئام الجروح، وتكوين الكولاجين، وامتصاص الحديد.

تعزيز جهاز المناعة

وفيتامين C هو أيضا أحد مضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك وقد يساعد في منع تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة في الجسم.

يقي أمراض القلب

ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من المضاعفات الصحية المهمة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.

يخفض ضغط الدم

شرب شاي الكركديه قد يساعد في تقليل مستويات ضغط الدم الانقباضي بالمقارنة مع الدواء الوهمي، لذا؛ إذا تناولت كوبا من الكركدية لا تتناول أدوية الضغط، قبل استشارة طبيبك المختص.

يخفض مستويات الكولسترول

عند تناول كوب من الكركدية يوميا يمكن أن يساعد ذلك في خفض مستويات الكوليسترول، وهو عامل خطر آخر للإصابة بأمراض القلب.

يحسن صحة الكبد

قد يساعد شاي الكركديه في تحسين صحة الكبد.

الوقاية من السرطان

يحتوي شاي الكركديه أيضا على مضادات أكسدة أخرى تسمى البوليفينول، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة للسرطان.

كما ينصح بتناول كوب واحد من الكركدية يوميا للاستفادة بالفوائد المذكورة أعلاه، ولكن هناك فئات عليها استشارة الطبيب قبل الاستخدام، المرضعات والحوامل، ومرضى حساسية ظهور الكركديه.

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