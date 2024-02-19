دق الهون في السبوع.. كيف تهدد حياة الرضيع - هذا ما يحدث لجسمه ودماغه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

"دق الهون" من الطقوس الشائعة خلال الاحتفال بسبوع المولود، حيث يظن الكثير أنها تساعده على تقوية قلبه وتجعله لا يخشى الأصوات من حوله، لكن تُثير هذه العادة الجدل حول مخاطرها على صحة الطفل الرضيع، خاصة على صعيد السمع والجهاز العصبي.

مخاطر دق الهون على الرضع

الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، حذّر من تعريض الرضيع للضوضاء العالية، خاصة بالقرب من أذنيه، بصورة مفرطة.

وأوضح أن التعرض لهذه الضوضاء يهدد حاسة السمع لديهم وتُلحق الضرر بالعصب السمعي وطبلة الأذن، وزيادة خطر الإصابة بفقدان السمع، وذلك لأن آذانهم لا تزال في طور النمو.

عواقب وخيمة لدق الهون

وتابع أن اضطرابات النوم والقلق المستمر، والشعور بالخوف والفزع والبكاء دون سبب، من الأعراض المزعجة المترتبة على هذه العادة الخاطئة.

بدائل صحية لدق الهون

ولفت استشاري طب الأطفال إلى أنه في حال الرغبة بممارسة عادة دق الهون، من الضروري استخدام هون معدني بدلا من الخشبي، وذلك لتجنب تعرض الرضيع لأي مخاطر تهدد سمعهم.

وشدد على ضرورة تجنب إصدار أصوات عالية إلى جانب أذن الرضيع أثناء دق الهون، لأن حاسة السمع لدى الرضيع في هذه المرحلة حساسة للغاية، ما يسبب أضرارا جسدية ونفسية.

اقرأ أيضا:

موجود في كل بيت.. نوع طعام يفعل العجائب في مستوى الكوليسترول في جسمك

تقلل الكوليسترول وتحمي من السرطان.. نوع طعام يقي من أمراض القلب

هذا ما يحدث لجسمك والكوليسترول عند تناول الفول.. مفاجأة

هذا ما تفعله مكعبات مرق الدجاج بمستويات الكوليسترول- مفاجأة

بـ 10 جنيهات.. تناول ثمرتين من هذه الفاكهة يقي أمراض القلب والأوعية الدموية