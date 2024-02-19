أكثر برج "حظه قليل" في 2024.. هل أنت من مواليده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

2024 عام مليء بالمفاجآت والتغييرات لجميع الأبراج، فلدى البعض فرصة للنجاح والفرح، ويواجه آخرون بعض التحديات والعقبات.

توضح خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك برجا يُتوقع أن يكون حظه أقل من غيره في عام 2024، وهو برج الحوت.

تغييرات برج الحوت على الصعيد المهني

يواجه مواليد الحوت بعض التغييرات من الناحية المهنية، بالإضافة إلى تحول بعض الأشخاص في حياتهم إلى أعداء ينافسونهم بشراسة، ولتجاوز هذه العقبات، يُنصح بالتحلي بالصبر والمثابرة.

كما يجب عليهم تحديد أهدافهم بوضوح، وإظهار روح الاجتهاد والحماس في عملهم.

تغييرات برج الحوت على الصعيد العاطفي

يشهد مولود هذا البرج توترا في علاقاته العاطفية مع شريك حياته، لذا حذرت خبيرة الأبراج المتزوجين بعدم تصعيد الخلافات، وذلك لضمان استقرار الحياة الزوجية.

تغييرات برج الحوت على الصعيد الصحي

يواجه مواليد الحوت بعض المشكلات الصحية، لذلك يجب عليهم الاهتمام بصحتهم بشكل أكبر، وعدم تجاهل أي عارض صحي.