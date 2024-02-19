رجل يفقد حياته بسبب صورة.. لن تتوقع ما فعله (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قال مسؤولو إدارة الغابات في الهند، إن رجلاً في جنوب الهند لقي حتفه على يد أسد آسيوي بعد أن قفز إلى حظيرته .

وبحسب independent، قال مسؤولو حديقة الحيوان إن براهلاد جوجار، 38 عامًا، تسلق سياجًا يبلغ ارتفاعه 12 قدمًا وقفز إلى حظيرة الأسد في حديقة حيوان سري فينكاتيسوارا في تيروباتي بولاية أندرا براديش.

وقفز جوجار، من منطقة ألوار في ولاية راجاستان، إلى القفص لالتقاط صورة شخصية مع الأسد، ويُعتقد أنه كان في حالة سكر، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقالت ماليكا جارج، من شرطة تيروباتي، إن حارس الأمن أطلق إنذارًا عندما رأوه يحاول تسلق السياج وركض نحوه. لكنه قفز إلى خزان المياه داخل السياج.

وقال الضابط جارد: "عندما رأى حارس الأمن يركض نحوه، قفز جوجار إلى خزان المياه وتسلق السياج الذي يبلغ ارتفاعه 12 قدمًا والذي يحيط بالحظيرة التي تضم أسودا، ما أدى إلى مقتله على الفور بعد أن هاجموه".

ووقفت الأسود بالقرب من بقايا الرجل، حتى قام القائمون على رعايتهم بإقناعهم بالدخول إلى أقفاصهم وتم انتشال جثة.

وقال الضباط إنهم عثروا على تذكرة حافلة من حيدر أباد إلى تيروباتي، ويبدو أنها كانت رحلة بالسيارة، بينما أكد الضابط جارج، أنهم كانوا يحاولون تحديد مكان عائلته والتأكد مما إذا كان يعاني من مشاكل في الصحة العقلية، مضيفا: "سواء كان مخمورا أم لا، سنعرف من تقرير تشريح الجثة"، في حين نقل الأسد إلى قفص حيث سيظل تحت المراقبة.

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