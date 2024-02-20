دراسة تكشف تأثير خطير للتدخين على المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف علماء معهد باستور الفرنسي عن نتائج دراسة جديدة تُظهر تأثيرا سلبيا خطيرا للتدخين على قدرة الجسم على إنتاج السيتوكينات، وهي جزيئات ضرورية لتطوير الاستجابة المناعية.

ونُشرت الدراسة في مجلة Nature، حيث ركز فريق البحث على تحليل تعبير السيتوكينات في دم آلاف المتبرعين الذين تراوحت حالاتهم الصحية وأوزانهم وتاريخهم مع التدخين، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وقام الباحثون بقياس مستويات العديد من السيتوكينات، بما في ذلك CXCL5، CSF2، إنترفيرون غاما (IFNy)، إنترلوكينات (IL-1β، IL-2، 6، 8، 10، 12p70، 13، 17، 23) وعامل نخر الورم (TNF) بعد 22 ساعة من تحفيز الدم الكامل باستخدام 11 طريقة مناعية.

وأظهرت النتائج أن التدخين يُعيق بشكل كبير الاستجابة المناعية الفطرية، كما أظهر تحليل تعبير السيتوكينات أن عادة التدخين تُسبب التهابات في الجسم وتُضعف مناعته ضد بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية والإشريكة القولونية.

ومع ذلك، اكتشف الباحثون أيضا أنه من الممكن عكس التأثير السلبي للتدخين على ردود الفعل الفطرية لمنظومة المناعة لدى المدخنين. بينما يستمر ضعف المناعة التكيفية "المناعة ضد المستضد المكتسب من خلال التعرض الطبيعي له" لسنوات عديدة.

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