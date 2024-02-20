النوم دون ملابس.. هل مفيد للصحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يظن الكثير من الأشخاص أن النوم دون ملابس يُحسن من جودة النوم، وذلك بسبب قلة العرق، لكن هل هذا صحيح فعلا؟

يُحذر الخبراء من مخاطر النوم دون ملابس، مشيرين إلى أن ذلك قد يُعرض الشخص لنزلات البرد والتهابات المثانة والكلى.

يوضح ماركوس شبيشت، مدير مركز طب النوم متعدد التخصصات في مستشفى DKD Helios Clinic بمدينة فيسبادن الألمانية، أن المرء يمر بمراحل مختلفة من النوم، بما في ذلك النوم العميق والأحلام.

ويُضيف شبيشت: "في أثناء نوم الأحلام، لا يكون تنظيم درجة حرارة الجسم فعالا، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المذكورة".

ويُشير إلى أننا نحلم لمدة 20% تقريبا من الليل، لذا فإن النوم بدون ملابس قد يُعرّض الشخص لخطر الإصابة بالعدوى.

ويُنصح بارتداء ملابس نوم مناسبة للحفاظ على صحة الجسم، ويفضل أن تكون مصنوعة من خامات طبيعية مثل القطن والحرير، حيث تتميز بقدرتها على التهوية وتنظيم الرطوبة وتصريف العرق.

ويُحذر من ارتداء ملابس النوم المصنوعة من خامات اصطناعية مثل البوليستر، حيث أنها تُعيق عملية التهوية وتسبب التعرق.

ملابس النوم المناسبة

ويُنصح أيضا بارتداء ملابس نوم واسعة وفضفاضة، وذلك لضمان شعور الشخص بالراحة أثناء النوم.

كما يُؤكد على أهمية تهوية غرفة النوم بشكل جيد، والحفاظ على درجة حرارة مناسبة تتراوح بين 17 و 21 درجة مئوية.

اقرأ أيضا:

موجود في كل بيت.. نوع طعام يفعل العجائب في مستوى الكوليسترول في جسمك

تقلل الكوليسترول وتحمي من السرطان.. نوع طعام يقي من أمراض القلب

هذا ما يحدث لجسمك والكوليسترول عند تناول الفول.. مفاجأة

هذا ما تفعله مكعبات مرق الدجاج بمستويات الكوليسترول- مفاجأة

بـ 10 جنيهات.. تناول ثمرتين من هذه الفاكهة يقي أمراض القلب والأوعية الدموية