4 أطعمة تتحول إلى سامة عند وضعها في الثلاجة.. مخاطر صحية لا تتوقعها

القاهرة - سمر حسين - صحة

لطالما اعتبرت الثلاجة ملاذًا آمنًا لحفظ مكونات المطبخ، لكن بينما نسرع في تخزين معظم مشترياتنا بها، هناك بعض الأطعمة سريعة التلف يُنصح بعدم حفظها في الثلاجة، إذ يمكن أن تتطور فيها الفطريات، بل وتصبح سامة في بعض الحالات!

4 طعمة تتحول إلى سامة عند وضعها في الثلاجة

في تقرير نشرته صحيفة «indianexpress»، حذّرت الدكتورة ديمبل جانجدا، خبيرة الأيورفيدا وصحة القولون، من مخاطر تبريد بعض الأطعمة، مؤكدة أن هناك العديد من الأنواع تصبح سامة عند تبريدها.

في مفاجأة غير متوقعة حذرت «جانجدا» من شراء الثوم المقشر وتبريده لأنه يتعفن بسرعة كبيرة، لذلك تبريده لن يحميه من التعفين والتلف، وقد يؤدي ذلك للعديد من الأمراض، إذ تنصح بشراء الثوم الطازج بقشره وعدم تقشيره إلا عند الاستخدام والاحتفاظ به خارج الثلاجة دائمًا.

الأمر ذاته بالنسبة للبصل، الذي يعد نبات مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة، فعند تبريده، يبدأ النشا في البصل بالتحول إلى سكر، ما يؤدي إلى تكوين الفطريات، ويخطئ كثيرون في قطعه إلى نصفين واستخدام نصفه وترك النصف الآخر في الثلاجة، فبذلك يبدأ امتصاص كل البكتيريا غير الصحية من البيئة ويتعفن.

الزنجبيل أيضًا يتعرض للتعفن بسرعة كبيرة عند تبريده، وقد جرى ربط ذلك بمشاكل في الكلى والكبد، لذا تنصح بعدم تبريده، الأمر ذاته بالنسبة للأرز، إذ يلجأ كثيرون إلى حفظ الأرز المطبوخ في الثلاجة لاعتقادهم أنّ ذلك يساعد على معدل الكوليسترول والسكر في الدم، وهو ما حذرت منه الطبيبة، لأن ذلك بالعكس يؤدي إلى تكون الفطريات والبكتيريا بداخله.

يتفق الدكتور «جود» مع هذا الرأي، ويؤكد أن حفظ الأرز المطبوخ لأكثر من 24 ساعة في الثلاجة قد يؤدي إلى تكاثر البكتيريا والفطريات.

ويضيف: «يمكن أن يؤدي تناول الأرز المعاد تسخينه إلى تسمم غذائي، بسبب بكتيريا Bacillus cereus وغيرها».