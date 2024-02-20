8 أطعمة خارقة تحارب السرطان- تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسات علمية حديثة عن قائمة مميزة من الأطعمة التي تتمتع بخصائص مضادة للسرطان، وتساعد في الوقاية من هذا المرض الخطير، وفقا لموقع "health line".

- البروكلي

يتصدر البروكلي قائمة هذه الأطعمة، حيث يحتوي على مركب نباتي يُسمى سلفورافان أثبتت الدراسات قدرته على تقليص حجم أورام سرطان الثدي بنسبة 75%، وسرطان البروستاتا بنسبة 50%.

- الجزر

والجزر من الأطعمة الفعالة أيضا في مكافحة السرطان، حيث أظهر تحليل لـ 5 دراسات أن تناول المزيد من الجزر يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 26%.

وتشير الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من الجزر يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 18%، كما أن الأشخاص الذين لا يتناولون الجزر بشكل منتظم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بـ 3 أضعاف مقارنة بمن يتناولونه أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

- التوت

وتُظهر الأبحاث أن التوت غني بمضادات الأكسدة التي تُساعد في مكافحة السرطان، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن علاج 25 مصاباً بسرطان القولون والمستقيم بمستخلص التوت لمدة 7 أيام أدى إلى تقليل نمو الخلايا السرطانية بنسبة 7%.

- زيت القرفة

له تأثيرات إيجابية في مقاومة السرطان، حيث أظهرت دراسة مختبرية قدرته على تثبيط نمو خلايا سرطان الرأس والرقبة، وتقليل حجم الورم بشكل كبير، كما أظهرت دراسات أخرى أن مستخلص القرفة قادر على قتل الخلايا السرطانية.

- زيت الزيتون

يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من السرطان، حيث أظهر تحليل لـ 19 دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر كمية من زيت الزيتون لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان الثدي والجهاز الهضمي مقارنة بمن تناولوا كمية أقل.

- الثوم والكرات والبصل

يرتبط استهلاكهما بتراجع مخاطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، مثل: سرطان الجهاز الهضمي، والبروستاتا، والثدي، والمسالك التنفسية.

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