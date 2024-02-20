حمامات الساونا.. هل تساعد على حرق السعرات الحرارية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - جلسات الساونا من الطرق الشائعة للاسترخاء وتحسين الصحة، لكن هل تساعد فعلا على حرق السعرات الحرارية؟

مدة الجلسة ودرجة الحرارة:

تستغرق جلسة الساونا عادة بين 10 و20 دقيقة، وتتراوح درجات حرارة الساونا بين 65 و90 درجة مئوية، مع وجود نوعين رئيسيين، حمامات الساونا الجافة وحمامات الساونا الرطبة، وفقا لموقع "verywell Health".

دراسات حول حرق السعرات الحرارية:

أُجريت دراسة على حمامات الساونا الجافة لقياس تأثيرها على حرق السعرات الحرارية، شملت الدراسة 4 جلسات مدة كل منها 10 دقائق مع 5 دقائق راحة بين الجلسات.

النتائج:

أظهرت النتائج أن المشاركين أحرقوا حوالي 73 سعرة حرارية في الجلسة الأولى، وارتفع متوسط ​​السعرات الحرارية المحروقة إلى 134 سعرة حرارية في الجلسة الرابعة، كما لوحظ حرق أكبر للسعرات الحرارية لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

السعرات الحرارية:

بالإضافة إلى، أن ساعدت الساونا المشاركين على حرق ما يقرب من 73 سعرة حرارية في أول جلسة مدتها 10 دقائق.

وفي الجلسة الرابعة التي مدتها 10 دقائق، ارتفع متوسط ​​السعرات الحرارية المحروقة إلى 134 سعرة حرارية.

فوائد أخرى للساونا:

انخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب.

تحسين الاسترخاء.

انخفاض ضغط الدم.

انخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف.

انخفاض خطر الإصابة بأمراض الرئة.

اقرأ أيضا:

موجود في كل بيت.. نوع طعام يفعل العجائب في مستوى الكوليسترول في جسمك

تقلل الكوليسترول وتحمي من السرطان.. نوع طعام يقي من أمراض القلب

هذا ما يحدث لجسمك والكوليسترول عند تناول الفول.. مفاجأة

هذا ما تفعله مكعبات مرق الدجاج بمستويات الكوليسترول- مفاجأة

بـ 10 جنيهات.. تناول ثمرتين من هذه الفاكهة يقي أمراض القلب والأوعية الدموية