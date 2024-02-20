انخفاض ضغط الدم.. إليك أسبابه ومضاعفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - ضغط الدم يكون منخفضا إذا كانت قيمة ضغط الدم الانقباضي أقل من 100 مم زئبق،ويحدث بسبب عدة عوامل مثل الجفاف، أو بعض الأدوية، أو الإصابة بمشكلة في القلب أو الهرمونات أو الحمل أو الحالات العصبية.

وفقا لموقع "very well Health"، فإن انخفاض ضغط الدم المفاجئ يكون علامة على الصدمة، وهي حالة طبية خطيرة تستدعي الذهاب للطبيب فورا.

وتشمل أعراض الصدمة الأخرى ضعف النبض، ورطوبة الجلد، والتنفس السريع، وفقدان الوعي.

في كثير من الحالات، يمكن إعادة توازن ضغط الدم عن طريق شرب الكثير من الماء، وزيادة تناول الملح، وتجنب الكحول، وارتداء الجوارب الضاغطة.

ويُنصح أيضا بتجنب الوقوف لفترات طويلة، أو الانتقال من الجلوس إلى الوقوف بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى، تناول الأدوية لرفع ضغط الدم إلى مستويات أكثر استقرارا.

بشكل عام، انخفاض ضغط الدم مُشكلة إلا إذا حدث بشكل مفاجئ أو كان ناتجا عن مرض كامن.

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