دراسة تكشف أسرار التجاعيد.. ما أسبابها وعلاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت طبيبة الأمراض الجلدية البريطانية سونيا أموروسو، أن التجاعيد تنشأ نتيجة تراكم عوامل متعددة، تشمل الوراثة، والتغيرات الهرمونية، والجفاف، وعوامل نمط الحياة، وأضرار أشعة الشمس، وأضرار الجذور الحرة، وتعبيرات الوجه المتكررة، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

التجاعيد على الوجه

وتُعرف هذه التجاعيد باسم "التجاعيد التعبيرية"، وتنقسم إلى سبعة أنواع رئيسية:

خطوط الجبين: تتشكل عند رفع الحاجبين.

خطوط العبوس: بين حاجبيك.

أقدام الغراب: حول العينين ومنطقة الخد.

خطوط الأرنب: من زاوية العين إلى أسفل جسر الأنف.

التجاعيد الأنفية الشفوية: بين زوايا الأنف والفم.

خطوط الشفة العمودية: على طول الشفة العليا وفوقها.

خطوط الماريونيت: من زوايا الفم إلى الذقن.

مع تقدمنا في العمر، تفقد بشرتنا قدرتها على التعافي من تعبيرات الوجه، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد بشكل دائم.

تجاعيد العنق

تعد خطوط الرقبة من أكثر علامات الشيخوخة وضوحا، وتتأثر بالعوامل الوراثية والتعرض للشمس والتلوث.

خطوط النوم

وتُعرف "خطوط النوم" بتجعد الجلد بشكل منتظم وطويل الأمد على الوسادة، وتكون أكثر وضوحًا في البشرة الناضجة.

كيف يمكن منع التجاعيد؟

لا يمكن إيقاف الشيخوخة، لكن يمكننا الحد من ظهور التجاعيد باتباع النصائح التالية:

اتباع روتين جيد للعناية بالبشرة.

الحفاظ على رطوبة الجسم.

تقليل استهلاك الكحول والسكر والوجبات السريعة.

تجنب التلوث ودخان التبغ.

استخدام واقي الشمس بانتظام.

تناول نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة.

استخدام علاجات العناية بالبشرة عالية الجودة.

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