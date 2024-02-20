تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية.. إليك مميزاته

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت مجلة "Elle" عن تقنية جديدة في عالم العناية بالبشرة، وهي جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية، فما هي مزايا هذا الجهاز؟ وكيف يُمكنه أن يمنحك شرة نضرة وحيوية؟

تنظيف فائق وتخلص من الشوائب:

يمتاز جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية بقدرته على تنظيف البشرة بشكل عميق، ما يساعد على مواجهة انسداد المسام، والتخلص من الشوائب مثل البثور والرؤوس السوداء، ما يمنحك بشرة نقية خالية من العيوب.

تقشير وتجديد للخلايا:

لا يقتصر عمل الجهاز على التنظيف فقط، بل يساهم أيضا في تقشير البشرة بلطف، والتخلص من قشور الجلد الميتة، ما يُحفز على تجدد الخلايا، ويُضفي على البشرة مظهرا ورديا مُتوهجا.

تعزيز امتصاص منتجات العناية:

بعد استخدام جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية، تصبح البشرة أكثر قدرة على امتصاص المواد الفعالة الموجودة في منتجات العناية كالكريمات ومستحضرات السيروم، ما يُعزز من فعاليتها ويُضاعف من فوائدها.

نصائح مهمة للاستخدام:

1. التنظيف والترطيب:

يجب تنظيف البشرة جيدا قبل استخدام الجهاز، كما يجب أن تكون البشرة رطبة، لأن استخدام الجهاز على بشرة جافة قد يُسبب حروقا بسبب الاحتكاك.

2. التعقيم والتطهير:

تنظيف وتعقيم الجهاز بعد كل استخدام أمرا ضروريا للتخلص من البكتيريا والجراثيم المتراكمة عليه.

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