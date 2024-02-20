طريقة عمل الرنجة من غير بصل وزيت.. «أولادك هيحبوها»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قبل حلول شهر رمضان الكريم، تبحث الأمهات عن طريقة عمل الرنجة، إذ تفضل الكثير من الأسر تناولها بوصفات مختلفة، وترغب ربات المنزل في إعدادها بطرق غير معتادة، مثل أنّ تكون دون بصل وزيت، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن»، بخطوات بسيطة وسهلة.

طريقة عمل الرنجة دون بصل وزيت

وفيما يلي، كيفية عمل الرنجة في المنزل بطرق مختلفة، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، بحسب ما قدمتها في برنامجها «على قد الإيد»، على شاشة قناة «سي بي سي سفرة».

- نصف كوب طحينة.

- رنجة مقطعة.

- عصير ليمون.

- ملح وفلفل أسود.

- ثلاثة ملاعق خل.

- شرائح طماطم.

- ملعقة كبيرة شبت.

طريقه تحضير الرنجة

- ضعي الرنجة مع المكونات وقلبيها جيدًا، ثم قدميها في طبق وزينيها بالشبت.

طريقة عمل الرنجة بالطماطم

- المقادير

- ربع كيلو رنجة.

- كوب طماطم مقطعة مكعبات.

- نصف كوب فلفل رومي.

طريقة التحضير

- اخلي الرنجة من الشوك والجلد وقلبيها لمدة دقيقتين على النار، ثم تُرفع من على النار، وتترك لتبرد تمامًا قبل تقديمها.

طريقة عمل الرنجة المدخنة

- المقادير

- ربع كيلو رنجة.

- ملعقة كبيرة خل.

- جزر مبشور.

- عصير ليمون.

- طحينة.

- ماء حسب الرغبة.

- خبز أسمر.

- اخلطي المقادير من الجزر المبشور والليمون والطحينة مع الرنجة، وضعيها على الخبز الأسود وضيفي الخل، ومن ثم قدميها لأولادك في شكل جديد.

طريقة عمل سلطة الرنجة

- رنجة.

- بصل شرائح.

- طماطم.

- طحينة.

- خس.

تحضير سلطة الرنجة

- قطعي مكونات السلطة والقليل من الماء، وضيفي الرنجة وقلبيها وقدميها مع العيش.

طريقة تنظيف الرنجة

نقدمها لكم بحسب الشيف شربيني، كما يلي:

- قطعي رأس الرنجة باستخدام سكين حادة.

- افتحي بطن الرنجة من منطقة الرأس حتى الذيل.

- فرغي قلب الرنجة، وانزعي منه العمود الشوكي.

- تخلصي من جلدها وانزعي الشوك المتواجد على الجسم.