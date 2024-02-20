طفل كاد أن يفقد حياته بسبب طعام شهير.. ماذا حدث له؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

في واقعة غريبة من نوعها، كاد طفل أن يفقد حياته نتيجة لإصابته بتسمم غذائي بعد تناوله الطعام في أحد المطاعم الخاصة بفندق فاخر بتركيا، وفقًا لما ذكره صحيفة metro البريطانية.

وذكرت السيدة "ناتالي بار" والدة الطفل البريطاني صاحب الـ 8 سنوات، أنه أُصيب بفشل كلوي وألم شديد، وإسهال قوي وحمى، وسرعان ما نُقل إلى المستشفى، وتبين إصابته بعدوى السلامونيلا، من بعد تناول البيض في المطعم.

واستمر الطفل في تلقي العلاج لمدة 7 أيام، ولكنه فقد الكثير من وزنه، كما أن حالته لم تتحسن بصورة كاملة، حيث يعاني من صعوبة في تناول الطعام، وقالت والدته أن نجلها كاد أن يفقد حياته بعد مرور 3 أيام فقط من عطلتهم في تركيا، وتسبب ذلك في التأثير على صحته النفسية بالسلب، وظهر ذلك في صعوبة نومه ليلًا.

وحتى الآن لا يستطيع الطفل جاكسون الوقوف على قدمه ويستخدم الكرسي المتحرك، كما نصح الأطباء بضرورة إجراء تحليل دم بشكل دوري للتأكد على سلامة صحته.

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