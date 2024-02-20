قبل حدوثها بـ24 ساعة.. علامة تحذيرية تنذرك بقرب الإصابة بسكتة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها الدكتور سوميت تشوغ أخصائي أمراض القلب في معهد سميدت في لوس أنجلوس ونشرت في مجلة" The Lancet Digital Health "، أن 50% من الأشخاص الذين تعرضوا لسكتة قلبية مفاجئة ظهرت عليهم أعراض واضحة قبل 24 ساعة، وتختلف هذه الأعراض لدى الرجال والنساء.

وبالنسبة للنساء، فإن أبرز أعراض السكتة القلبية المفاجئة الوشيكة هو ضيق التنفس، أما للرجال فهو ألم وضغط في الصدر، وفقا لموقع "usnews".

وقال الدكتور: "السكتة القلبية تحدث دون سابق إنذار، وهذا هو السبب وراء وفاة الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يتعرضون لها في غضون دقائق، ولكن تحديد العلامات التحذيرية يمكن أن يمنح الناس فرصة للعيش".

وتابع: "تحدث السكتة القلبية عادة بسبب اضطرابات في ضربات القلب، وعندما يتوقف القلب عن ضخ الدم إلى الدماغ والأعضاء الأخرى، قد يؤدي ذلك إلى الوفاة".

وأضاف: "عندما استعرض الباحثون بيانات من دراستين مجتمعتين لأشخاص عانوا من سكتة قلبية مفاجئة وقارنوا أعراضهم مع علامات الأشخاص الذين لم يتعرضوا لسكتة قلبية، وجدوا أن 50% من الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة قلبية مفاجئة ظهر عليهم عرض واحد على الأقل في اليوم السابق، وهو "ألم في الصدر" عند الرجال و"ضيق في التنفس" عند النساء".

وأشار: "عانى عدد قليل من الرجال والنساء من خفقان القلب ونشاط يشبه النوبات وعلامات تشبه أعراض الأنفلونزا قبل أن يصابوا بالسكتة القلبية، وأجريت إحدى الدراستين في فينتورا بولاية كاليفورنيا، والأخرى في بورتلاند بولاية أوريغون، وقد أسفرت كلتاهما عن نتائج مماثلة".

ومع ذلك، حذر الدكتور من أن ألم الصدر وضيق التنفس يمكن أن يحدث لأسباب أخرى ولا يعني بالضرورة أن الشخص على وشك الإصابة بالسكتة القلبية.

ومع ذلك، عندما تحدث هذه الأعراض لدى شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو أمراض القلب الكامنة، فمن المرجح أن ترتبط بالسكتة القلبية.

لذا إذا شعرت بـ ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، يجب الذهاب إلى المستشفى فورا، خاصة إذا كنت تعاني من مرض القلب.

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