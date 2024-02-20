أعراض إذا ظهرت عليك تكشف ارتفاع الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم، يحتاج الجسم إليها لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية، وهنا أعراض إذا ظهرت عليك بصفة مستمرة انتبه.

وارتفاع يمكن أن يؤدي لتكون ترسبات دهنية في الأوعية الدموية الخاصة بالمريض، وفي نهاية المطاف، تنمو هذه الترسبات وتؤدي إلى صعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين، وأحيانا ما تنفجر تلك الترسبات فجأة لتشكل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وفقا لما جاء في "مايو كلينك" المعني بالصحة.

الأسباب

وهناك عدة عوامل تساهم في ارتفاع الكوليسترول، مثل قلة الحركة والسمنة واتباع نظام غذائي غير صحي، مما يسبب في ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار ومعدلات الدهون الثلاثية.

وقد تسهم في ذلك أيضا عدة عوامل لا يمكنك التحكم فيها، على سبيل المثال، قد يزيد تكوينك الجيني من صعوبة تخلص الجسم من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو تكسيره في الكبد.

حالات طبية تزيد من فرصة ارتفاع الكوليسترول:

داء الكلى المزمن.

داء السكري.

فيروس نقص المناعة البشرى/ الإيدز.

قصور الدرقية.

الذئبة.

أعراض ارتفاع الكوليسترول التي إذا ظهرت بشكل متكرر عليك الانتباه لها:

التعب المزمن.

آلام في الصدر.

ضيق في التنفس.

ألم المفاصل.

الدوخة.

الوقاية

تناول نظام غذائي قليل الملح.

الحد من كمية الدهون الحيوانية واستخدام الدهون الجيدة باعتدال.

التخلص من الوزن الزائد.

الإقلاع عن التدخين.

ممارسة التمارين معظم أيام الأسبوع لمدة 30 دقيقة على الأقل.

الابتعاد عن التوتر.

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