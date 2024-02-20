يحارب الكوليسترول ويعالج الأنيميا.. 7 تأثيرات تحدث لك عند تناول التمر باللبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

التمر باللبن من المشروبات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، نظرا لمذاقه المميز، واحتوائه على العديد من الفوائد الصحية، لكن ما يحدث لجسمك عند تناوله؟

فوائد شرب كوب من التمر باللبن:

- الوقاية من الأنيميا

الحديد عنصر حيوي موجود في التمر، وهو ضروري لإنتاج الهيموجلوبين، ما يساهم في الوقاية من الأنيميا وفقرالدم، وفقا لموقعي "timesofindia"، و"boldsky".

- يفيد الحمل

التمر المنقوع في حليب البقر يمكن أن يكون بمثابة معزز للصحة للنساء الحوامل والجنبن.

- التخلص من التجاعيد

يحتوي هذا المزيج على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على إزالة علامات الشيخوخة مثل التجاعيد.

- خفض الكوليسترول الضار

كما أنه من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على خفض الكوليسترول، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي

يعتبر الحليب والتمر مفيدين جدا للاستهلاك من قبل كبار السن الذين يعانون من مشكلات في المعدة، وذلك لاحتوائه على الألياف، ما يساعد على تحسين حركات الأمعاء الصحية وتسهيل الهضم.

- زيادة الطاقة والنشاط

بفضل محتواه العالي من السكريات الطبيعية، التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاجها يوميا.

- تقليل آلام المفاصل

يحتوي الحليب على كمية جيدة من الكالسيوم، لذا إن إضافة التمر يضاعف الفوائد ويساعد على تعزيز كثافة العظام.

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