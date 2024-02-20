حسام موافي يحذر: التهاون مع هذه الأعراض تنذر بارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ارتفاع ضغط الدم، من المشكلات الصحية الشائعة لدى العديد من الأشخاص، وغالبًا ما يجهل البعض الأعراض التحذيرية له.

لذا في هذا الصدد، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن هناك عدد كبير من مرضى الضغط لا يعانون من أعراض تكشف الإصابة به، وتلك الحالات يكونوا عرضة للمضاعفات القلبية أكثر من الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض، لذا يكون من الضروري على هؤلاء التواصل مع طبيب مختص عند ظهور أي تغير أو الشعور بأي تعب حتى يساعدهم في التشخيص.

وأوضح موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أكثر الأعراض وضوحًا لدى الحالات التي تشعر بعلامات الضغط المرتفع، تظهر على الإصابة بالصداع، ويختلف من شخص لآخر، يمكن أن يكون في خلف الرأس، أو أمام الأذن، ولكن هناك صداع يعد أكثر خطورة لأنه يقلق الأشخاص الذين يعانون منه، ويكون في منتصف الرأس، وغالبًا يكون ناتج عن الضغط النفسي الشديد، ويجعل المصابين يتلقون أدوية ضغط، أو زيادة جرعة الدواء مما يعرضهم لمخاطر صحية أخرى.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة، أن الأعراض الأخرى التي تكشف الإصابة بضغط الدم المرتفع، تكون عبارة عن :

1- سرعة التنفس، أوالنهجان.

2- احتقان الرئة بسبب صعوبة وصول الدم إلى القلب، و يحتبس الدم في الرئة.

3- الشعور بآلام الصدر.

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