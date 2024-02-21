رجل أمريكي يضع بقايا جثث داخل منزله.. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

واقعة غريبة من نوعها، رجل كان مدير إحدى دور الجنازة، يحتفظ ببقايا جثث في منزله، غرب الولايات المتحدة، كما وجد عمال النظافة القائمين على المنطقة الموجود بها منزله جثث محترقة تعود لأشخاص كثيرة بعد طرده من منزله.

حيث كان يعمل الرجل الذي يدعى "مايلز هارفورد" في إدارة الجنازات بمنطقة دنفر، ولكنها أُغلقت في سبتمبر لعام 2022، وبعد وجود بقايا الجثث توجه رجال الشرطة إلى المنزل، ووجدوا سيارة لدفن الموتى بها جثة لسيدة بعد البحث عن معلوماتها تبين أنها تبلغ من العمر 63 عامًا، كانت متوفية لأكثر من 18 شهرًا.

ولم تكن تلك الصدمة الوحيدة لصاحب الـ 33 عامًا، كان هناك العديد من الصناديق التي تحتوي على بقايا بشرية داخل منزله، ويعتقد رجال الشرطة أن المشتبه به مريض نفسي، وصدرت مذكرة اعتقال لأنه أساء التعامل مع جثث الموتى والتزوير والسرقة، وفقًا لما ذكره موقع 9news،نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

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