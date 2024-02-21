احذر.. الإفراط في فيتامين ب3 يصيبك بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - على الرغم من فوائد فيتامين ب3 إلا أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية منه في الدم هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، نظرا لأنه يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية.

وقد تحظى مكملات النياسين بشعبية متزايدة، حيث تشير الأدلة إلى أن لها فوائد مضادة للشيخوخة، وفقا لموقع "نيو ساينتست".

وكشف البحث الذي أجراه باحثون في كليفلاند كلينيك إلى الكشف عن العوامل الأخرى التي تؤدي إلى حدوث النوبة القلبية وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.

وقال الباحث ستانلي هازن: "إذا تم علاج الكوليسترول المرتفع وضغط الدم والسكري وجميع عوامل الخطر الموجودة، فمن المحتمل أن تعاني من نوبة قلبية".

وجمع هازن وزملاؤه عينات دم من 2331 شخصاً في الولايات المتحدة و832 في أوروبا خضعوا لفحوصات القلب والأوعية الدموية.

وقام الفريق بتحليل العينات بحثاً عن مواد تسمى المستقلبات، وهي منتجات ثانوية لعمليات التمثيل الغذائي مثل الهضم. ثم تتبع الباحثون حوادث الأحداث القلبية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بين المشاركين على مدى 3 سنوات.

ووجدوا أن الذين لديهم مستويات مرتفعة من المستقلب المسمى 4PY كانوا أكثر عرضة بنسبة 60% لأحداث قلبية، مقارنة بمن لديهم مستويات أقل.

وينشأ هذا المركب فقط عندما يقوم الجسم بتكسير النياسين (فيتامين ب3) الزائد.

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