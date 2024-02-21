فوائد زيت النعناع.. مهدئ للمعدة والقولون ومفيد للبشرة والشعر

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتمتع زيت النعناع، بالكثير من الفوائد التي تسعى النساء بصفة خاصة للحصول عليها والاستفادة منها، بدءًا من الحفاظ على صحة بعض أعضاء الجسم وتعزيز عملها بشكل صحي، وصولًا للشعور بالرائحة الطيبة سواء في منطقة الفم والأسنان أو عند وضعه على البشرة في بعض الأحيان.

فوائد زيت النعناع

وللتعرف على أبرز فوائد زيت النعناع، قدم موقع «healthline» العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، أهم السمات الصحية المميزة لهذا النوع من الزيت النباتي، والتي نستعرض أهمها في التقرير الآتي.

- علاج متلازمة القولون العصبي

تتمثل أهم فوائد زيت النعناع، في أنه عبارة عن علاج لمجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك التخفيف من شعور متلازمة القولون العصبي (IBS) والغثيان ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، بالإضافة إلى نزلات البرد والصداع.

ووجد الباحثون أن العلاج بزيت النعناع أدى إلى تحسين آلام البطن وأعراض القولون العصبي الأخرى عند الحصول على كبسولاته، حيث أنه يعمل على استرخاء العضلات الملساء في الجهاز الهضمي، مع وجود تأثير مضاد للالتهابات تؤثر على أنواع البكتيريا التي تعيش بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي، ما يقلل من الإحساس بالألم به.

- الحصول على رائحة منعشة

ونظرًا لرائحته المميزة، يتم استخدام زيت النعناع في تصنيع بعض المنتجات مثل غسول الفم، فهو يمنح صاحبه رائحة منعشة ورائعة تضاف أيضًا إلى الصابون ومستحضرات التجميل.

- العناية بالبشرة والشعر

وبخلاف مساهمته في الحد من شعور بعض الآلام الموضعية في الجسم، فإن لزيت النعناع تأثيرًا أيضًا للحفاظ على نضارة البشرة والعمل على نعومتها، لكن من المهم التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بكِ، قبل البدء في استخدام الزيوت العطرية بما فيها زيت النعناع، وتأكدي من البحث عن جودة منتجات العلامة التجارية التي تقومين باستخدامها، فالنعناع عشب عطري هجين يمثل تقاطعًا بين النعناع البري والنعناع المائي، ويمكن العثور عليها بشكل طبيعي في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وغالبًا ما يستخدم زيت النعناع في مستحضرات التجميل، ولكن هناك قدر محدود من الأبحاث حول الفوائد المحتملة للنعناع عند تطبيقه على الجلد والشعر، حيث كشفت دراسة علمية أجريت عام 2016 في التطبيق الموضعي لزيت النعناع وتأثيره على الحكة المزمنة، ووجد الباحثون أن محلول 1% من زيت النعناع أدى إلى تحسينات في مدة استمرار الحكة وشدتها في الشعر لمن يعانون من تلك الأزمة العارضة.

- يقضي على الشعور بالغثيان

يمكن أن يكون لحدوث الغثيان أسباب عديدة، وغالبًا ما يحدث بعد إجراء عملية جراحية، وقد قامت إحدى الدراسات العلمية التي أجريت عام 2016 بتقييم تأثير زيت النعناع المستنشق على الغثيان بعد العملية الجراحية، ووجد الباحثون أن المرضى صنفوا مستوى الغثيان لديهم على أنه أقل بعد استنشاق زيت النعناع.

وقد نظر الباحثون أيضًا فيما إذا كان زيت النعناع قد يكون له تأثير على أعراض الغثيان لدى مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي، واختبرت دراسة علمية أجريت عام 2021 على 80 مريضًا للسرطان، آثار وضع قطرة واحدة من زيت النعناع 3 مرات يوميًا لمدة 5 أيام بعد العلاج الكيميائي، ووجد الباحثون أنه قلل من شدة وتواتر الغثيان والقيء.

طرق استخدام زيت النعناع

يمكن استخدام زيت النعناع بعدة طرق من بينها:

- يطبق موضعيا على الجلد.

- الحصول عليه عن طريق الفم على شكل أقراص أو كبسولات.

- يتم تطبيقه عن طريق الأنف «وضع قطرات داخل الأنف».

- وضعه على الشعر لمنع الشعور بالحكة في بعض الحالات.

وقبل استخدام زيت النعناع، يجب عليك دائمًا مراجعة الطبيب قبل تناوله بأي شكل من الأشكال أو استخدامه موضعيًا.