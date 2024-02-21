كيف يساعد شرب الشاي بالنعناع في علاج حب الشباب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد تطبيق "تيك توك" انتشار اتجاها جديدا يدعي أن شاي النعناع يُعد علاجا سحريا لحب الشباب، ما يساعد على الحصول على بشرة نضرة وخالية من العيوب.

في محاولة للتأكد من فعالية شاي النعناع في علاج حب الشباب، أجرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تحقيقًا استطلعت فيه آراء خبراء البشرة حول هذا المشروب.

وأوضحت الدكتورة هانا لندن، طبيبة عامة وممارسة التجميل في عيادة هارلي ستريت، أن أوراق النعناع تحتوي على مركبات تسمى البوليفينول،

وتتميز هذه المركبات بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة وللبكتيريا، وهذا يساعد في تحييد الجذور الحرة التي تُلحق الضرر بخلايا الجلد وتساهم في ظهور حب الشباب.

وعلى الرغم من هذه الفوائد، إلا أن الدكتورة أكدت على أن شاي النعناع ليس علاجا سحريا لحب الشباب،

ولكن قد يُساعد في تخفيف أعراضه وتحسين مظهر البشرة بشكل عام.

وأشارت الدكتورة أن هناك بعض الدراسات العلمية التي تُشير إلى فوائد شاي النعناع في علاج حب الشباب،

هل يمكن لشاي النعناع تهدئة حب الشباب الهرموني؟

انتشر على منصة تيك توك أن شاي النعناع يحتيو على خصائص تساعد على موازنة الهرمونات وإزالة البقع الهرمونية، وإدارة حالات مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، وهذه حالة شائعة تؤثر على كيفية عمل المبيضين لدى النساء، وتسبب عدم انتظام الدورة الشهرية، وظهور أكياس مملوءة بالسوائل على المبيضين، وكميات زائدة من الهرمونات "الذكورية"، التي تسمى الأندروجينات.

وتلعب الأندروجينات دوراً في ظهور حب الشباب الهرموني، حيث تربط الدراسات بين الهرمونات وزيادة إنتاج الزيت، الذي يسبب البثور.

وقد يتطور حب الشباب الهرموني عندما تكون الأندروجينات غير متزامنة.

كما أن الأجسام الأنثوية تحتوي على هرمونات الذكورة أيضاً، وهي هرموني التيستوستيرون والديهدروتستوسترون".

خفض مستوى الهرمونات

وقال الدكتور خان إن الأبحاث بحثت فيما إذا كان شاي النعناع لديه القدرة على خفض مستويات الأندروجين. واستشهد بتجربة شملت 42 متطوعة تناولن شاي النعناع أو شاي الأعشاب العادي مرتين يومياً لمدة شهر واحد. وتم فحص مستويات الهرمونات لديهن في بداية الدراسة، وبعد 15 يوماً وبعد 30 يوماً.

وفي نهاية الشهر، وجد الباحثون أن مجموعة النساء اللاتي شربن شاي النعناع انخفضت لديهن مستويات هرمون التستوستيرون بشكل ملحوظ. وقال الدكتور خان عن النتائج: "على الرغم من أن هذه النتائج واعدة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفترة زمنية أطول لتأكيد فعالية شاي النعناع وفهم آليات عمله".

وأيد المهندس الكيميائي ومؤسس شركة Skin Masterclass تشيديم كمال يلماز قول الدكتور خان بأنه لا يوجد ما يكفي من البحث العلمي لدعم أن شاي النعناع يمكنه وحده إدارة حب الشباب الهرموني، أو حالات متلازمة تكيس المبايض.

وأوضح يلماز "في حين أن شاي النعناع يحتوي على مركبات معينة يُقترح أن لها خصائص مضادة للاندروجين، إلا أن هناك القليل من الأدلة التي تدعم فعاليته في علاج حب الشباب".

إذن ما هو الحكم؟

واعترف الدكتور خان بأن بعض العملاء الذين يعانون من حب الشباب الهرموني لاحظوا تحسناً في بشرتهم بعد شرب شاي النعناع، بالإضافة إلى تناول الأطعمة والأعشاب الصحية. وأوضح قائلاً "نحن نعلم أن حب الشباب يعزى إلى حد ما إلى الاضطرابات الداخلية للجسم مثل التغيرات في الهرمونات لدينا، ونحن نتعلم أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دوراً هاماً في هذا".

وأضاف خان "في الماضي، كنا نقول إن النظام الغذائي ليس له أي تأثير على حب الشباب، ولكن هناك أدلة تثبت ذلك. ويفيد المرضى أنهم عندما يتناولون الكثير من الأطعمة السكرية أو منتجات الألبان، يتفاقم لديهم حب الشباب".

وفي حين أن ما تأكله يمكن أن يجعل حب الشباب أسوأ، فإن اتخاذ خيارات صحية بشكل عام - سواء كان ذلك يشمل شاي النعناع أم لا - يمكن أن ينظم هرموناتك ويحسن مظهر بشرتك.

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